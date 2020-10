Die Ärmel hoch und voll rein

Es hätte besser laufen können – für Beethoven in seinem großen Jubiläumsjahr. Die ganze Welt wollte seinen 250. Geburtstag feiern, Beethoven nonstop und weltweit. Das Gegenteil trat ein. Zum ersten Mal, seit er sich vor etwa 220 Jahren als einer der größten Komponisten der Geschichte durchsetzte, wurde überhaupt kein Beethoven mehr gespielt. Corona war schuld.

Seine Musik ist deswegen aber nicht verschwunden. Im Gegenteil: Sie kommt gerade mit Wucht zurück. So wie am Dienstagabend im Parktheater, wo mit der dritten Symphonie und dem dritten Klavierkonzert zwei außergewöhnliche und alles verändernde Werke auf dem Programm standen. Musik, mit der Beethoven als junger Mann und zum Bersten gefüllt mit revolutionärem Geist die etwas formelhafte, noch nach leicht hingeworfener Fließbandarbeit riechende Kompositionsweise des 18. Jahrhunderts weit hinter sich ließ und die Tür in die Romantik des 19. Jahrhunderts und zu all den Musikmonumenten, die nach ihm kommen sollten, aufriss. Er brachte Individualität und Freiheit in die Musik, gab jeder Note Bedeutung und transportiert mit jedem großen Werk eine ganze Weltanschauung. Das Klavierkonzert und die Symphonie vom Dienstag stehen exemplarisch dafür.

Abstand und Schutzwände zwischen den Bläsern

In fast schon verblüffend hoher Qualität konnte das reduzierte Publikum im ausverkauften Parktheater die beiden Meisterwerke von dem Iserlohner Pianisten Andreas Hering und dem Philharmonischen Orchester Hagen bewundern, wenn man die erschwerten Umstände der Corona-Aufführung bedenkt. Orchesterspiel hat schließlich auch etwas sehr Körperliches und braucht Nähe: Den Nebenmann spüren, Energie aufsaugen, gemeinsam schwingen – mit zwei Metern Abstand und Aerosolschutzwänden zwischen den Bläsern geht da schnell eine Menge von flöten. Joseph Trafton schaffte es mit den Hagenern dennoch vortrefflich, diese aufwühlende und kraftvolle Eroica-Symphonie mit Intensität und Spannung rüberzubringen.

Der Star des Abends war aber Andreas Hering, der es wohl wie kaum ein anderer versteht, Energie aufzusaugen und weiterzugeben. Vom ersten Orchesterton an war er voll drin, schwelgte und schwang auf dem Klavierhocker mit, um dann – die Ärmel noch mal kurz hochzogen und den ganzen Körper auf Hochspannung gebracht – brachial einzusteigen und wie im Rausch durch das Konzert zu preschen. Dieses Konzert so zu spielen, ist eine virtuose Meisterleistung, bei der Hering nicht nur durch Technik und Spielfreude, sondern vor allem auch mit seiner Klanggebung brilliert, wie er den Flügel zum singen bringt, wie er Glanz kreiert und natürlich auch mit Gewalt reingeht.

Vor allem ist er aber einfach ein großartiger Typ am Klavier, der jeden Zuhörer mit der Art, wie er sich fallen lässt, in seinen Bann zieht. So wie er spielt und wie er die Musik durchlebt, kann man gar nicht anders, als sie ebenfalls mitzufühlen und mitzuleiden, mitzuleben und mitzuträumen. Man kann sich so ein Werk 100 Mal auf CD anhören und wird niemals so tief darin eindringen können, wie an einem Abend live mit so einem Künstler.

Zweites Klavierkonzert musste unter den Tisch fallen

Das Publikum musste lange auf diesen Abend warten. Es war die erste Parktheater-Veranstaltung, die im März wegen der kompletten Theaterschließung zu Beginn des Corona-Lockdowns abgesagt werden musste, was für Hering doppelt und dreifach ärgerlich war. Denn ursprünglich war geplant, mit der Philharmonie Bacau das zweite und das dritte Beethoven-Konzert zu spielen. Nachdem das rumänische Orchester seine Tournee dann coronabedingt abgesagt hatte, bestand für kurze Zeit noch die Hoffnung, den Termin mit den Hagenern als Ersatz zu halten. Erst einen Tag vor dem Konzert wurde dann alles abgesagt – ein schwerer Schlag, denn auch für Andreas Hering ist es alles andere als alltäglich, Beethoven mit Orchester zu spielen. Noch schwerer wiegt sicherlich, dass das zweite Klavierkonzert nun komplett unter den Tisch gefallen ist. Man muss sich das vorstellen: Das sind mehr als eine halbe Stunde Musik und viele Tausend Töne, die sich Hering, der als Solist natürlich alles auswendig spielt, da umsonst in den Kopf und die Finger, in den Leib und die Seele gehämmert hat. Wenn er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, dass die damalige Entwicklung sehr traurig und enttäuschend war, ist das sicherlich leicht untertrieben.

„Ganz umsonst war es aber auch nicht“, sagt er am Telefon. „So hatte ich auch das zweite Konzert wenigstens schon einmal in den Fingern. Hoffentlich bietet sich irgendwann mal die Gelegenheit, es zu spielen“. Wenn es soweit ist – nichts wie hin.