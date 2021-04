Die Bundesnotbremse bringt leichte Lockerungen für Iserlohn

Iserlohn. Die Iserlohner gewinnen eine Stunde freien Ausgang und dürfen wieder bis Mitternacht allein draußen Sport treiben.

Das juristische Tauziehen um die Ausgangssperre im Märkischen Kreis ist jetzt Makulatur: Um Mitternacht (Samstag, 24. April, 0 Uhr) tritt auch in Iserlohn, Letmathe und Hemer die sogenannte Bundesnotbremse in Kraft. Der dazu geschaffene Paragraf 28b des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sieht für Landkreise und kreisfreie Städte mit einer seit drei Tage durchgängig währenden Sieben-Tage-Inzidenz von 100 oder mehr ab dem übernächsten Tag eine Ausgangssperre vor. Diese gilt von 22 bis 5 Uhr des Folgetages, und auf diesen Zeitraum legt sich nun auch der Märkische Kreis fest, indem er Teile seiner Allgemeinverfügung aufhebt.

Unterm Strich verkürzt sich das Verbot damit um eine Stunde, denn in ihrer letzten Allgemeinverfügung hatte die Kreisverwaltung die Ausgangssperre ab 21 Uhr formuliert. Eine weitere Lockerung ergibt sich durch die im Bundesgesetz definierte Ausnahme für „im Freien stattfindende, allein ausgeübte körperliche Bewegung, nicht jedoch in Sportanlagen“, also zum Beispiel Joggen, was bis 24 Uhr erlaubt ist. Diese Ausnahme hatte der Kreis zuletzt kassiert, lässt sie jetzt mit Verweis auf die Bundesregelung aber wieder gelten. Die übrigen Ausnahmen, etwa der Weg von und zur Arbeit oder mit dem Hund Gassi gehen, werden durch die „Bundesnotbremse“ weder gelockert noch verschärft.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hatte in Reaktion auf im Eilverfahren eingereichte Klagen die Ausgangssperre im Märkischen Kreis für unzureichend begründet befunden (wir berichteten). Nichtsdestotrotz hat die Kreisverwaltung seitdem an ihrer Allgemeinverfügung festgehalten und gegen die Entscheidung aus Arnsberg Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster eingelegt. Zu einer Entscheidung ist die Kammer am Freitag nicht gelangt, sie wäre allerdings so oder so wirkungslos – solange sich der Kreis innerhalb der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes bewegt. „Das Bundesgesetz gilt. Soweit sich die vom Kreis erlassenen Bestimmungen damit decken, spielt der Ausgang des Verfahrens keine Rolle“, bestätigt ein OVG-Sprecher auf Anfrage.

Wer erneut juristisch gegen die Ausgangssperre vorgehen will, muss jetzt gegen das Infektionsschutzgesetz klagen. Ob für solche Verfahren das Bundesverwaltungsgericht zuständig sein wird oder ob direkt eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt werden kann, gilt derzeit als juristisch umstritten.

Terminshopping mit Test ab drei Tagen unter Inzidenz 150

Ab 24. April gilt weiterhin die Kontaktbeschränkung für private Treffen: maximal ein Hausstand mit einer weiteren Person, drinnen und draußen, Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Der Einzelhandel bleibt geschlossen mit folgenden Ausnahmen: Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte.

Körpernahe Dienstleistungen dürfen weiter nur zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken in Anspruch genommen werden, ausgenommen sind Friseure und Podologen, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt wird. Ab einer Inzidenz von 165 sind der Präsenzunterricht in Schulen und die Regelbetreuung in Kitas untersagt. Außerdem müssen Beschäftigte im Homeoffice arbeiten, soweit das möglich ist. Sinkt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 150, darf mit Termin und negativem Schnelltest wieder eingekauft werden.

Die Leiterin des Iserlohner Ordnungsamtes, Angela Schunke, kommentierte die teilweise neuen Vorgaben am späten Freitagnachmittag: „Die strikte Regelung, bei der Joggen und Spazierengehen in den späten Abendstunden ebenfalls untersagt sind, war natürlich einfacher zu kon­trollieren“. Mit Blick auf die Klagen gegen die Allgemeinverfügung des Kreises, die in erster Instanz vom Gericht kritisch beurteilt wurde, hofft die städtische Bereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung, dass die Regelungen nun tatsächlich einheitlich seien und akzeptiert würden. „Es bleibt abzuwarten, was es bringt und wie es sich auswirkt“, hofft Angela Schunke, dass „damit mittelfristig die Zahlen runtergehen“.