Die „Eiserne“: Lang lebe Angela I.

Iserlohn. Im Parktheater Iserlohn gastierte jetzt die hohe Politik.

Von 2019 oder doch eher 2021 – was macht das schon aus? Jahreszahlen scheinen in der deutschen Politik Schall und Rauch zu sein. Sonst würde ein drei Jahre altes Stück nicht wirken, als sei es im Spätherbst 2021 nach der Bundestagswahl geschrieben worden. Ist diese Vorhersehbarkeit der politischen Akteure eine Lust – Motto: Da weiß man, was man hat – oder eher eine Last? Sind Politiker auch Menschen? Und warum versteckt sich die „eiserne“ Kanzlerin nach ihrer Abdankung im Fundus des Reichstages, während die unzufriedenen Bürger auf die Barrikaden gehen?

Fragen, auf die die Bremer Shakespeare Company in Katja Hensels Stück „Angela I.“ (Regie: Stefan Otteni, Bühne: Ayşe Özel) am Freitagabend im Parktheater die Antworten suchte. Der Blick auf die Bühne sorgte beim von den Koalitionsverhandlungen ermüdeten Zuschauer für so manches Déjà-vu. So hieß es zum Beispiel: „Man muss nur lange genug reden, dann passt irgendwann alles.“ Wissen wir, denn auch die „Ampel“ hat Zeit gebraucht, bis sie an den Strom gegangen ist. Silke Buchholz spielt eine beeindruckende Angela Merkel, Petra-Janina Schultz die langjährige Stylistin der Kanzlerin, und Sofie Alice Millers Rolle hat gegen Ende des Stückes glücklicherweise mehr zu bieten als den Satz: „Ich mache ein Praktikum!“

Unterlegt wird die „Merkel-Dämmerung“ mit Wagner-Klängen. Zumal es auch die „echte“ Kanzlerin regelmäßig samt Ehemann auf den Grünen Hügel zog. Und auch Bühne und Beleuchtung geben alles, um – zumindest auf einem halben Ohr und Auge – Bayreuther Flair aufkommen zu lassen. Bald wird den beteiligten Politikern der Grund für den Unmut der Massen klar: „Die Leute fühlen sich nicht abgeholt. Aber die Politik ist eben kein Shutt­le-Bus und auch kein Lieferservice!“ Als dann auch noch der Chor der drei Ex-Kanzlergattinnen Loki Schmidt, Hannelore Kohl und Doris Schröder-Köpf im Stil der griechischen Tragödie die Handlung zu kommentieren beginnt, ist das Chaos perfekt.

Und was macht Angela? Sie deckt den Tisch für das letzte Abendmahl, verteilt die Tischkärtchen und setzt Joshua Kimmich neben Christian Drosten, Sahra Wagenknecht neben Thomas Gottschalk und Jan Böhmermann neben die Bild-Zeitung. Das Pro­blem ist nur: Es kommt gar kein Besuch. Niemand ist da, um ihm oder ihr „reinen Wein“ einzuschenken. Da hilft nur selbst trinken, Krone aufsetzen und weiterregieren. Auf die nächsten 16 Jahre. Es lebe Angela I.!

Politikerbeschimpfunghabe man nicht gewollt

Es handele sich nicht um eine „Politikerbeschimpfung“, das habe man nicht gewollt, sagte Schauspieler Peter Lüchinger bei der Einführung vor dem Stück. Aber natürlich bekommen die Akteure auch so manchen Spott zu spüren. So heißt es: „Angela Merkel ist wie Glutamat – verstärkt jede Reaktion – ohne selbst eine zu haben.“ Stark sind die Szenen, in denen die Politiker ihre so genannten Hater vorführen. Frage: „Warum müssen wir uns von euch beleidigen lassen? Sind wir keine Menschen?“, fragen die Politiker und fordern damit von ihren Feinden eben jene Menschlichkeit ein, die diese ihnen selbst immer absprechen.

