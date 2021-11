Die enge Verbindung von Kirche und Stadtgesellschaft zeigen

Am Sonntag wird die Ausstellung „Stadt Kirche Bürgertum“ zur Geschichte der Obersten Stadtkirche im Stadtmuseum eröffnet.

Eine richtige Eigenproduktion: Wer die Leiterin des Stadtmuseums, Dr. Sandra Hertel, und Pfarrerin Brigitte Zywitz, Leiterin des Burgarchivs an der Obersten Stadtkirche, beim Aufbau im Stadtmuseum erlebt, der merkt sofort, dass die beiden großen Spaß daran haben, diese Ausstellung zu konzipieren, aus dem eigenen Fundus zu bestücken, tief einzusteigen in die Iserlohner Geschichte und über jedes Detail zu fachsimpeln – keine Ausstellung von der Stange, kein allgemeines Thema, sondern eine durch und durch Iserlohner Geschichte. Eineinhalb Jahre liegt der Plan für diese Ausstellung bereits zurück. Nach langem Vorlauf ist sie nun fertig, am kommenden Sonntag, 7. November, wird die Ausstellung „Stadt Kirche Bürgertum“ eröffnet.

Marienbilder aus dem Hochaltar wieder vereint

Blickfang der Ausstellung sind sicherlich die Kunstgegenstände aus der Kirche. Die große Reformatoren-Tafel wird noch in der Kirche abgebaut und in das Stadtmuseum gebracht. In den Vitrinen stehen alte Kelche aus dem 17. Jahrhundert, die seinerzeit bei einem namhaften Goldschmied in Augsburg in Auftrag gegeben wurden und heute im Burgarchiv von Brigitte Zywitz aufbewahrt werden. Auch die Marientafeln aus dem kostbaren Hochaltar kommen zur Geltung – wenn auch nur als Reproduktionen. Der Altar, der schon vor dem 30-jährigen Krieg von dem unbekannten „Meister aus Iserlohn“ angefertigt wurde, sei sicherlich das bedeutendste mittelalterliche Kunstwerk der Stadt, sagt Sandra Hertel. Und dass dieser katholische Marienaltar später in der bereits lutherischen Obersten Stadtkirche aufgebaut wurde, sei schon eine außergewöhnliche Geschichte für sich, sagt Brigitte Zywitz. Die acht Marienbilder, die Stationen aus dem Leben der Gottesmutter zeigen, haben ursprünglich die Außenseiten des heute stets geöffneten Flügelaltars verziert und wurden später in dem hohen Chorgestühl im Altarraum eingebaut, wo sie noch heute zu bewundern sind. Das oberste Bild aus der Altarkrone, die die Krönung Marias zeigt, wurde hingegen im 19. Jahrhundert abgeschlagen und verkauft. Heute liegt es im LWL-Museum in Münster. Eine Abbildung auch dieser Tafel ist in der Ausstellung zu sehen.

Weitere Exponate aus der Kirche, wie etwa Teile des früheren neogotischen Orgelprospekts, künden von den Moden, Stilen und Renovierungsschüben, denen die Kirche im Laufe der Jahrhunderte unterworfen war. Dazu hat Sandra Hertel zahlreiche Gemälde aus dem reichen Kunstbestand der Stadt gefischt, die die Wahrnehmung der Stadtkirche dokumentieren – von den alten Stadtansichten, auf denen sie Orientierungspunkt ist, bis zum persönlichen Blick unserer Tage.

Besonders wichtig sei ihr aber, die enge Verbindung von Kirche und Stadtgesellschaft zu zeigen. Kirche sei in früheren Zeiten nicht nur gesellschaftlicher Mittelpunkt gewesen, sondern habe in der Bildung, im Gesundheitswesen, im sozialen Bereich oder bei der Dokumentation der Stadtbevölkerung viele Aufgaben übernommen, die heute bei der Stadt angesiedelt sind. Davon erzählt ein Buch aus dem 17 Jahrhundert, in dem Taufen, Trauungen und Beerdigungen verzeichnet sind. Es gilt als ältestem Einwohnerregister der Stadt und wurde ebenfalls aus dem Burgarchiv entliehen.

Die Ausstellung „Stadt Kirche Bürgertum“ ist vom 7. November bis zum 27. Februar zu sehen. Anstelle einer Ausstellungseröffnung bietet Sandra Hertel am Sonntag um 11.30 und 13 Uhr kostenlose Führungen durch die Ausstellung. Es gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist unter 02371/217-1961 oder per Mail an museum@iserlohn.de möglich. Weitere Führungen folgen am 19. November (15 Uhr), 10. Dezember (17 Uhr), 30. Dezember (15 Uhr) und am 21. Januar (16 Uhr). Auch dafür sind Anmeldungen nötig. Am letzten Termin bietet Götz Bettge auch eine Kirchenführung an.

