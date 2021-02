Die Grenzen des Iserlohner Winterdienstes

Drei Männer im Salz: Ulrich Muschiol, Axel Raue und Marc Giebels (v. li.) zeigen den aktuellen Restbestand an Streusalz des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer, geschätzte 80 Tonnen. Das Streugut lagert in einer Halle in Hemer – dort, wo früher der Bauhof ansässig war.

Iserlohn. SIH-Vorstand Axel Raue plädiert für eine realistische Betrachtung. Mehr wäre möglich, kostet aber.

Die Sonne strahlt, das Wetter zeigt sich trotz der Minusgrade von seiner schönen Seite. Auf den Fahrbahnen der Hauptstraßen schmelzen die Schneereste vom Wochenende, der Asphalt kommt wieder zum Vorschein. An der Waisenhausstraße kämpfen am späten Donnerstagvormittag Peter May und Mario Schiller, Mitarbeiter des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH), gegen die festgefrorene Schicht auf dem Gehweg neben dem Zebrastreifen. Erst wird die zentimeterdicke Platte aus Eis und Schnee mit der Schaufel zerschlagen, dann weggeschaufelt. An einem normalen Wintertag mit „normalem“ Schneefall wären sie hier in fünf Minuten fertig, erzählen sie, nach dem heftigen Wintereinbruch mit Eisregen vom Wochenende habe die Beseitigung hier nun das drei- bis vierfache an Zeit verbraucht.

Mario Schiller, Mitarbeiter des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer Foto: Andreas Drees / IKZ

Wie waren die letzten Tage im Winterdienst? „Hart“, fasst Mario Schiller das aktuelle Geschehen in einem Wort zusammen. „Das schlaucht, aber man gewöhnt sich dran“, lautet seine Einschätzung zum Winterdienst. Peter May, der im Wechsel auch ein Räumfahrzeug steuert, bekomme von den Bürgern überwiegend positive Resonanz zu hören. Die beiden machen ihre körperlich anstrengende Arbeit ganz offensichtlich gerne, nach dem kurzen Gespräch geht es schon auf der Straßenseite gegenüber weiter.

Dass die Iserlohner mit Kritik an der Arbeit der Winterdienstes, den der Stadtbetrieb im Auftrag der Kommune leistet, nicht hinter dem Berg halten, ist aus den vergangenen Jahren hinlänglich bekannt. Zwar habe sich in diesem Jahr kein „Shitstorm“ in den Sozialen Medien über den SIH ergossen, dennoch seien seit Montag 190 Beschwerden und Hinweise zum Winterdienst eingegangen. Außerdem äußerte sich die CDU-Fraktion in dieser Woche „irritiert“, darüber, dass viele Hauptverkehrsstraßen am Montag und Dienstag „nicht richtig geräumt wurden“ und will das im SIH-Verwaltungsrat und im Haupt- und Personalausschuss thematisieren.

Am Donnerstag reagierte der Stadtbetrieb mit einem Pressetermin auf die Kritik nach dem außergewöhnlichen Winterwochenende. SIH-Vorstand Axel Raue, Ulrich Muschiol als Bereichsleiter Grün und Stadtreinigung, wozu auch der Winterdienst gehört, sowie Pressesprecher Marc Giebels hatten dazu die Halle auf Hemeraner Stadtgebiet ausgewählt, in der zentral die SIH-Salzvorräte eingelagert sind. 1200 Tonnen fasst die Halle insgesamt, rund 80 Tonnen sind noch da. Nachschub ist bestellt und soll in Kürze eintreffen.

Am Donnerstag seien wie schon an den vergangenen Tagen alle 14 eigenen Lkw als Räum- und Streufahrzeuge im Einsatz, außerdem sechs Fahrzeuge von Fremdfirmen. Für die Gehwege, Fußgängerüberwege zudem 60 eigene Leute. Es ging und geht nach wie vor um die Reste der vergangenen Tage, wie die drei erklären und zunächst noch einmal auf die Besonderheiten des Wochenendes hinweisen. „Eisregen, Schnee, Eisregen“, schildert Axel Raue noch einmal die Reihenfolge der Niederschläge. In der Konstellation habe man auch nicht „vorstreuen“ können, außerdem hätten sich überall Eispanzer gebildet. Keine guten Voraussetzungen also für einen problemlosen Räumeinsatz, obwohl alle verfügbaren Kräfte auf den Beinen gewesen seien. Und die Eisplatten, so erklärt Muschiol, seien mit dem Räumfahrzeug technisch gesehen nicht wegzubekommen. „Das kriege ich mit einem Schneepflug bei der Wetterlage nicht hin.“

Personal und Technik limitieren die Zahl der Räumfahrten

Peter May, Mitarbeiter des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer Foto: Andreas Drees / IKZ

„Es ist auch ein Kampf um Ressourcen“, schildert Raue die Problemlage für den SIH. Und die sieht im Normalfall vor, dass 1300 Straßenkilometer am Tag geräumt werden sollen, zunächst Hauptverkehrsstraßen („A-Routen“), dann Nebenstraßen („B-Routen“). Eine Tour pro Fahrer dauere vier bis sechs Stunden. Insgesamt verfüge der SIH über rund 60 Fahrer, die sich auf die unterschiedlichen Schichten verteilten, wie Muschiol erläutert. „Aber mehr geht auch nicht“, weist er darauf hin, dass die Zahl der Räumfahrten angesichts der Zahl der Mitarbeiter und der Fahrzeuge begrenzt sei. „Wir haben nur die Ressourcen, die der SIH zur Verfügung hat“, formuliert Vorstand Axel Raue und spielt den Schneeball in Richtung Politik. „Wer mehr will, muss mehr Ressourcen geben“, sagt er und spricht einen Dank an die Mitarbeiter aus: „Die haben das Bestmögliche gemacht.“

Raue plädiert für eine realistische Betrachtung des Wochenendes. „Die A2 war ein großer Parkplatz, und Iserlohn war kein Parkplatz“, betont er und verweist darauf, dass auch üblicherweise besser ausgestattete Autobahnmeistereien Schnee und Eis diesmal nicht hätten beseitigen konnten.

Im SIH-Verwaltungsrat am Dienstag sollen die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe Winterdienst nun vorgestellt werden, nachdem die Sitzung im Dezember ausgefallen war. „Wir würden auch gerne mehr machen und damit mehr Zufriedenheit schaffen“, sagt Giebels, was aber eine Frage der Kosten sei, wie Raue erklärt, die dann von den Kommunen und der Politik auch gewollt und getragen werden müssten.

Problembereiche Haltestellen und Fußgängerzone

Einige Gedanken hat Raue auch für mögliche Veränderungen schon parat. Die Räumung der Fußgängerzone sei ihm gegenüber kritisiert worden, doch da habe der SIH nur den Auftrag, eine Fahrbahnbreite in der Straßenmitte zu räumen. Den Bereich könne der SIH auch komplett räumen, Auftrag vorausgesetzt, meint Raue. Weitere Problemstellen seien Bushaltestellen, bei denen manchmal der SIH, manchmal Anwohner räumen müssten.

Erst hacken, dann schaufeln: Peter May (li.) und Mario Schiller beseitigen den dicken Schnee- und Eispanzer vom Gehweg an der Waisenhausstraße. Foto: Andreas Drees / IKZ

Und schließlich wünscht sich Raue bei den Gehwegen auch mehr Kontrolle durch das Ordnungsamt, weil dort die Anlieger per Reinigungssatzung der Stadt in der Pflicht seien. Oft entstehe das Bild, der SIH habe nicht geräumt. Ulrich Muschiol nimmt die viel befahrene Schlesische Straße als Beispiel. Wenn Gehwege nicht geräumt aussähen, dächten wohl viele an den SIH statt an die tatsächlich verpflichteten Grundstückeigentümer. Muschiol: „Für 90 Prozent sind wir gar nicht zuständig!“