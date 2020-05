„Die Iserlohner“ fordern auch Livestreams

Iserlohn. Stadt soll Sitzungen im Internet übertragen

Auch die Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“ setzt sich dafür ein, Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse im Internet zu übertragen.

Rats- und Ausschusssitzungen der Stadt Iserlohn seien in der Regel von interessierten Bürgern gut besucht. Aber auch in Zeiten der Corona-Krise gehe die Arbeit von Rat und Verwaltung – wenn auch stark eingeschränkt – weiter. Umso wichtiger sei es, solange die Kontaktbeschränkungen gelten, die Öffentlichkeit an politischen Sitzungen weiter teilhaben zu lassen, schreiben Uwe Albert und Michael Joithe als Sprecher der Wählergemeinschaft. An der Haupt- und Personalausschusssitzung im April hätten aus nachvollziehbaren Gründen sehr viel weniger Bürger teilgenommen als sonst üblich. Wenn nun im Zuge der Lockerungen des Kontaktverbots wieder regelmäßiger Sitzungen stattfinden könnten, sei es geboten, zum Schutz der Bürger und der Mitglieder von Rat und Ausschüssen, die nötige Öffentlichkeit in Form von Live-Übertragungen ins Internet herzustellen.

Kurzfristige Interimslösung für schnelle Umsetzung

Im Rahmen der konzeptionellen Überlegungen der Verwaltung, die städtische Medien- und Öffentlichkeitsarbeit auf die „sozialen Medien“ auszuweiten, solle ein kostenloser Streaming-Dienst aller Sitzungen in die Überlegungen zwingend einfließen. Langfristig würden dafür professionelle Lösungen benötigt, heißt es in der Presseinformation weiter. Diese könnten und müssten auch bei der Konzeption eines neuen Ratssaales und der Sitzungsräume berücksichtigt werden. In der aktuellen Situation solle es kurzfristige Interimslösungen geben, fordern „Die Iserlohner“. Doch dazu müssten aus Gründen des Persönlichkeitsrechts alle Ratsmitglieder den Aufnahmen zustimmen, Zuschauer dürfen nicht übertragen werden, beschreibt die Wählergemeinschaft auch rechtliche Rahmenbedingungen.