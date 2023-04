Iserlohn. Die erste Iserlohner Kulturkonferenz war ein voller Erfolg und ein starkes Signal der Kulturschaffenden, dass sich etwas bewegen soll.

„Die Iserlohner Kultur lebt“ – das ist sicherlich eine große Erkenntnis nach der erstenIserlohner Kulturkonferenz, und so fasste auch Theaterleiter Niels Gamm seine Eindrücke zusammen. Groß und bunt und voller Tatendrang und Aufbruchstimmung hat sich die Kulturszene am Mittwochabend bei diesem Startschuss zur Umsetzung des Kulturentwicklungsplans im „Qwörk“ an der Oberen Mühle präsentiert. Eine solche Ansammlung von Kulturschaffenden in einem Raum hat es in dieser Form jedenfalls noch nie in Iserlohn gegeben, und allein dieses gegenseitige Wahrnehmen und Kennenlernen und Sehen, wen es alles gibt in der Iserlohner Kultur, hat wohl allen Beteiligten sehr gut getan – gerade nach der tiefgreifenden Krise der vergangenen Jahre, in der viele so vor sich hin funktioniert und überlebt haben und der Blick für den anderen und das Große und Ganze sehr gelitten hat.

Weit mehr als 100 Teilnehmer waren gekommen – sehr viel mehr als Kulturreferent Matthias Quaschnik erhofft hatte. Und die hatten sich in der gediegenen Küchenparty-Atmosphäre, die Gastgeber und Moderator Sven Wiedemeyer vom „Live Project“ auf drei Etagen der Fabrik Kissing&Möllmann gezaubert hat, einiges zu erzählen.

Programm gab es in den verschiedenen Räumen auch. Dr. Martina Taubenberger war nochmals aus München angereist, um die Ergebnisse der Kulturentwicklungsplanung vorzustellen. Und Susanne Boecking vom Servicebüro Kulturregion Südwestfalen informierte über „Kohle für die Kultur“ und wie man sich ihr als Kulturschaffender nähern kann. Am spannendsten und intensivsten wurde es aber in dem offenen Forum, in dem Bürgermeister und Kulturdezernent Michael Joithe zusammen mit den Leitern der städtischen Kulturinstitute und Vertretern der Politik zum Gedankenaustausch eingeladen hatte, was im Laufe der Veranstaltung auch tatsächlich immer besser fruchtete. Auch ein so offenes und ungezwungenes Forum, in dem sich die Kulturschaffenden engagiert austauschten und die Schwächen, Defizite und Aufgaben für die Zukunft offen legten, hat es so noch nicht gegeben.

Denn groß und bunt – das bedeutet auch, dass es ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Kultur gibt und dass der Kulturbegriff bei der Frage, wie Iserlohn in zehn Jahren aussehen soll, deutlich weiter und über die die nach wie vor überrepräsentierte und mittlerweile auch hoffnungslos überalterte deutsche Bühnenkunst hinaus gefasst werden muss.

Kultur hat mehr Gesichter als nur Konzerte und Bühnenkunst

Die Jugend fehlte, das wurde überdeutlich. Diejenigen, die die Kultur in zehn Jahren prägen sollen, waren nicht gekommen – und sie brauchen sicherlich auch jetzt schon andere Module als eine solche Erwachsenen-Konferenz wie am Mittwoch, worauf Iserlohns Kinder- und Jugendbeauftragte Petra Lamberts hinwies. Die Welt verändert sich rasant und mit ihr auch das Kultur- und Freizeitverständnis der Jugend. Und die Gesellschaft wird bunter. Mit der Jugend auch Migrantengruppen stärker mitzunehmen, wurde als ein wichtiges Ziel erkannt. Und mit ins Boot müssen auch die Gastronomie, der Handel und die private Kulturwirtschaft – all das ist Kultur und all das müsse gefördert werden. Denn letztlich gehe es ja im Kern darum, Iserlohn attraktiver zu machen – nicht nur um Besucher anzuziehen, sondern auch Familien, die hier leben möchten, was Bürgermeister Joithe nochmals hervorhob. Für ihn sei Kultur schon längst keine „freiwillige Leistung“ der Stadt mehr, und er hoffe, dass sie das in Zukunft auch formell werde.

Im „Qwörk“ an der Oberen Mühle wurde es eng: Mehr als 100 Kulturschaffende waren zu dem ersten Treffen gekommen. Foto: Michael May / IKZ

Bei allem was fehlt und was besser geht, gab es aber auch nicht wenige Stimmen, die bei der Fülle der Angebote das Iserlohner Kulturleben schon jetzt auf einem sehr gut Weg sehen: „Wir haben keinen Notstand, wir leben in einem Paradies“, sagte Gunther Kingreen, der kulturpolitisch für die FDP aktiv ist und sich dafür einsetzte, all das, was da ist, erst einmal zu erkennen, zu Wort kommen zu lassen und zu fördern anstatt ihm etwas überstülpen zu wollen.

„Am besten, man macht sich einfach auf den Weg und redet gar nicht so viel“, brachte auch Rainer Danne, Leiter der VHS und der Städtischen Galerie, der aktuell verschiedene Projekte gerade für die Jugend in den Stiel stößt, das auf den Punkt, was vermutlich vielen „Machern“ der Kulturszene durch den Kopf schießt, wenn es allzu planvoll wird. Jan Zimmer, Leiter der privaten Musikschule „Rock und Pop Fabrik“ und vielfach aktiver Musiker, dazu: „Mit Konzeptlosigkeit habe ich die besten Jugend-Workshops erlebt.“ So geht Kultur auch – spontan und mit Spaß am Ausprobieren.

Und doch müssen auch klare Pläne und Konzepte her, weswegen in der Diskussion auch die Handlungsempfehlungen aus der Kulturentwicklungsplanung großes Gewicht hatten und viel Lob bekamen. Allen voran wurde immer wieder deutlich, wie wichtig für das Netzwerk, für die Kommunikation, für Beratung und Förderung der viel beschworene, bisher von der Politik aber noch nicht beschlossene Kulturmanager ist – auch, um die anderen Empfehlungen aus dem Maßnahmenkatalog des Entwicklungsplans anzugehen.

Flagge zeigen und Druck auf die Politik aufbauen

„Ohne Kulturmanager können wir den ganzen Plan in die Tonne kloppen“, unterstrich Martina Taubenberger erneut im Gespräch mit unserer Zeitung. Von dem Startschuss am Mittwoch war aber auch sie überwältigt und richtiggehend berührt. Es sei wichtig, dass die Kulturszene Flagge zeigt und signalisiert, dass sie da ist und dass sie will, dass sich etwas bewegt und damit auch einen gewissen Druck auf die Politik aufbaut. Dieses Signal habe diese erste Kulturkonferenz ganz klar gegeben. Und mit so viel Euphorie und positiver Energie habe sie das auch noch nicht oft erlebt.

Gerade dieser Blick von außen sollte den Iserlohnern Mut machen. So sagte Susanne Boecking vom Servicebüro der Kulturregion, dass Iserlohn mit seinem Kulturentwicklungsplan in ganz Südwestfalen führend sei. Und Dr. Yasmin Freigang, Referatsleiterin der Kulturabteilung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, zeigte sich von dem Planungswerk und von dem, was sie am Mittwoch erlebte, ebenfalls tief beeindruckt: „Machen Sie Kultur immer wieder zum Thema – immer und überall“, appellierte sie an alle, die es ernst meinen mit der Kultur in Iserlohn.

