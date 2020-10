„Die Iserlohner“ wollen Wähler nicht enttäuschen

Als die Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“ vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal zur „Iserlohner Runde“ eingeladen hatte, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich ihre Sorgen und Nöte von der Seele zu reden und auf Probleme in ihren Stadtteilen hinzuweisen, da waren es nur wenige Interessierte, die der Einladung gefolgt waren. Jetzt – viele Aktionen und eine erfolgreiche Kommunalwahl später – war im „Esszimmer“ kaum noch ein Platz zu finden, als die Wählergemeinschaft zu ihrer ersten „Iserlohner Runde“ nach der Wahl eingeladen hatte, die für die rund 130 Mitglieder und vor allem die gewählten Ratsmitglieder und Michael Joithe als Bürgermeister vieles verändert hat.

„Unser erstes großes Ziel ist es, die Wähler nicht zu enttäuschen“, sagte der Vorsitzende der Wählergemeinschaft, Uwe Albert, dem wie allen anderen im Vorstand klar ist, dass die politische Arbeit jetzt erst richtig losgeht. Und: „Der Rat kann nur funktionieren, wenn wir wissen, was der Bürger will, was er denkt, was bleiben soll, wie es ist, und wo Veränderungen nötig sind“, ergänzte Ratsfrau Jacqueline Fritz, die gemeinsam mit Uwe Albert und dem ebenfalls in den Stadtrat gerückten Christoph Panne die Gesprächsrunde moderierte.

Wie Albert erklärte, habe die Wählergemeinschaft in einer Klausurtagung über Personelles wie die Besetzung der Ausschüsse und Benennung der sachkundigen Bürger gesprochen. „Dabei haben wir die persönlichen Qualifikationen der Mitglieder berücksichtigt“, sagte der Vorsitzende, der als „Ehrengast“ der Runde auch Iserlohns neuen Bürgermeister Michael Joithe begrüßen konnte. Der machte sich fleißig Notizen, als aus dem Auditorium die ersten Wortmeldungen kamen: Dreckige Spielplätze, Nahversorgung und Drogenproblematik wurden dabei ebenso thematisiert wie rücksichtslose Radfahrer in der Fußgängerzone, die städtische Finanzlage, die Stadtbücherei, der Schillerplatz und vieles mehr.

Dies alles habe die „Wählergemeinschaft“ auf dem Zettel, sagte Christoph Panne, versprach, dass „wir versuchen werden, alles umzusetzen“ und machte gleichzeitig deutlich, dass dies aber auch Zeit brauche: „Was in den vergangenen zehn Jahren schief gelaufen ist, können wir nicht in drei Monaten reparieren.“

Bürgerumfrage könntePrioritätenliste ordnen

Die Frage nach einer Prioritätenliste ließen „Die Iserlohner“ grundsätzlich offen. Auch hier solle es nach dem Willen der Bürgerschaft gehen, eine Umfrage solle Klarheit verschaffen. Gleichwohl wurde am Beispiel der geringen Wahlbeteiligung auch festgestellt, dass es schwierig sei, die Menschen für ihre Stadt zu mobilisieren.

Michael Joithe kam natürlich auch zu Wort. Der Bürgermeister warb für eine „Mängelmelder-App“ („vereinfacht und beschleunigt die Bearbeitung“), setzte eine neue Veranstaltungshalle nach hinten auf die „To-do-Liste“, will, dass die Stadtbücherei in der Innenstadt bleibt und kündigte an, ein Bürgermeister aller Bürger und Parteien zu sein. Dazu werde er unter anderem jeden Monat eine Sprechstunde anbieten und zusätzlich sechs Mal im Jahr in Letmathe sowie in Hennen zum Gespräch einladen.