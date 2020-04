Die Linke wünscht sich Autokino während Corona-Zeit

Iserlohn. Schreiben an den ersten Beigeordneten der Stadt Iserlohn

Die Fraktion Die Linke hat sich in einem Schreiben an den ersten Beigeordneten der Stadt Iserlohn, Michael Wojtek, für ein Autokino während der Corona-Zeit ausgesprochen. Vielerorts würde das Autokino derzeit ein Comeback feiern, da diese Form der Filmvorführung eine Möglichkeit biete, auch während der Kontaktsperre etwas zu erleben. Städte wie Düsseldorf, Essen oder Marl würden es vormachen. „Die Stadtwerke Iserlohn haben bereits in der Vergangenheit Autokino-Events auf die Beine gestellt. Bei einer ersten Kontaktaufnahme zeigte sich der Heimatversorger aufgeschlossen“, heißt es in dem Schreiben. „Wir bitten daher darum, dass die Stadt Iserlohn sich mit den Stadtwerken in Verbindung setzt, und entsprechende Planungen positiv zu begleiten, insbesondere was die Genehmigungslage anbelangt.“