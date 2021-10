Die sinnliche Ästhetik des Tanzes von Helge Letonja

Iserlohn. Das Ensemble „Of Curious Nature“ tanzt am 4. November zu Chopin-Préludes und Love-Songs im Parktheater.

Moderne Tanz-Ästhetik aus Deutschland ist am Donnerstag, 4. November, ab 20 Uhr im Parktheater zu erleben. In den Ensemblestücken „Préludes“ und „Songs of Love and Bones“ setzt Choreograph Helge Letonja auf die Sinnlichkeit der Bewegung und schlägt Brücken zwischen sphärisch-leichter und erdig-kraftvoller Körperführung. Dabei entfesseln die Tänzerinnen und Tänzer des deutschen Ensembles „Of Curious Nature“ die Poesie des puren Tanzes.

Der tänzerische Reigen „Préludes“ folgt dem Klavierzyklus der „24 Préludes op. 28 “ von Frédéric Chopin. In Soli und Duetten verdichtet Letonja die unterschiedlichen emotionalen Facetten und dynamischen Qualitäten der Musik zu ausdrucksvollem zeitgenössischem Tanz.

Den „Préludes“ stellt Letonja den Tanz-Zyklus „Songs of Love and Bones“ zur Seite – ein spannungsreicher Kontrast. Die Choreographie offenbart in tänzerischer Intensität die Facetten der Liebe. Vom frühlingshaften Erwachen sozialer Wesen bis hin zu dunklen Seiten komplexer Beziehungsmuster bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer zu Evergreens und Neu­entdeckungen von Love-Songs. Der Tanz wird zum Zwiegespräch der Körper mit den Liedern.

In der Ankündigung heißt es, dass Helge Letonja in seiner eindrücklichen Ästhetik vitale Reibungsflächen und vibrierende Sinnbilder gesellschaftlicher Prozesse entwerfe. Seine Werke reflektierten das innergesellschaftliche Miteinander und zeichneten den facettenreichen Ausdruck komplexer (Gefühls-)Welten heutiger Individuen nach. Als Festivalleiter und versierter Projektinitiator engagiert sich Letonja in vielfältigen künstlerischen Kooperationen für die Tanzkunst. Seit 2019 bereichert „Of Curious Nature“ in der künstlerischen Leitung von Helge Letonja und Felix Landerer die zeitgenössische Tanzszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn