Die „Völkerfreundschaft“ besucht Iserlohn

Es ist Januar 1990, der Kegelclub Hölzchen hält eine Mitgliederversammlung ab. Unter den Mitgliedern sind Iserlohner, die man durchaus als prominent bezeichnen darf. So beispielsweise der damalige Minister für Bundesangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen, Günther Einert, der Unternehmer Helmut Schreiber, der Apotheker Dr. Günter Glauch, das langjährige CDU-Ratsmitglied Rolf Kramer oder Klaus Müller, späterer Stadtdirektor und Bürgermeister. Es sind noch einige Monate bis zur Wiedervereinigung. Man möchte Initiative ergreifen, jungen Menschen aus der DDR Einblicke zu geben, wie die Berufsausbildung in der Bundesrepublik aufgestellt ist. Die Dinge nehmen ihren Lauf.

Familien haben Haus an Haus in Köthen gelebt

Alsbald rückt Köthen in Sachen-Anhalt in den Mittelpunkt der Überlegungen. Kein Zufall, denn Dr. Günter Glauch ist gebürtiger Köthener. Kontakt zu seiner früheren Heimat hat er immer gehalten, besonders zu Manfred Huhnholz, einem Handwerksmeister. Früher haben beide Familien Haus an Haus in Köthen gewohnt. Und da seine Frau Elke als Lehrerin an der Polytechnischen Oberschule Namens „Völkerfreundschaft“ arbeitet, ist auch relativ schnell ein Partner für das Projekt in Sicht. Die Idee: Schüler und einige Lehrer nach Iserlohn einzuladen. Trotz dieses guten Drahts, so erinnert sich der vor wenigen Tagen 87 gewordene Dr. Günter Glauch im Gespräch mit der Heimatzeitung, sei das damals aber kein „Selbstläufer“ gewesen. An der Schule habe es anfangs durchaus Ressentiments gegeben, was einen solchen Besuch im „Westen“ anbelangt, so Glauch. Am 12. Mai 1990 war es dann aber soweit. Rund 25 Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrer von der Oberschule „Völkerfreundschaft“ setzen sich in den Zug. Zunächst lautet das Ziel „Fort Fun“, der bekannte Freizeitpark im Sauerland, bei dem damals Helmut Schreiber ordentlich mitmischte. Am 15. Mai ging es dann weiter nach Iserlohn. Und die hiesige Unterkunft war dann eine absolute Besonderheit: Die Besuchergruppe aus der DDR bezog Quartier in der Bernhard-Hülsmann-Kaserne. Es sei wohl das erste Mal gewesen, dass DDR-Bürger in einer Bundeswehrkaserne übernachten durften, wird später Manfred Huhnholz zitiert. Es habe sogar ein Schreiben des damaligen Bundesverteidigungsministers Gerhard Stoltenberg gegeben.

Und die Tage in Iserlohn sind dann durchaus spürbar mit dem Thema Bildung/Berufsbildung angereichert. Das Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft ist ein wichtiger Partner, und die Realschule Bömberg gewährt Einblicke in den Schulalltag. Und Minister Einert organisiert noch ein Tagesprogramm in Bonn – Bundestag und Dampferfahrt auf dem Rhein inklusive. Dr. Günter Glauch lobt das damalige Engagement der „Hölzchen“-Mitglieder, auch in finanzieller Hinsicht. „Jeder hat mit seinen Kompetenzen versucht, den Besuchern ein Bild von der Bundesrepublik zu vermitteln.“ Begeisterung, aber auch Berührtheit hat Glauch damals bei den Gästen ausgemacht. Ihr Denken sei damals vielleicht noch vom Bild des „bösen Kapitalisten“ geprägt gewesen. „Sie haben dann gemerkt, dass wir Menschen mit Herz und Gemüt sind“, erinnert sich Dr. Glauch. Die Maiwoche des Jahres 1990 sorgte aber auch für politischen Gesprächsstoff. Denn es war die Zeit, als mit den Unabhängigkeitserklärungen der baltischen Staaten die spätere Auflösung der Sowjetunion ihren Lauf nahm. „Der gesamte Ostblock kam ins Rutschen“, so Dr. Glauch.

Nun berichtet auch die Presse in Sachsen-Anhalt

Dieser Tage berichtete auch die Köthener Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung über den Iserlohn-Besuch vor 30 Jahren. Manfred Huhnholz wird dort so zitiert: „Es war eine beeindruckende Woche.“ Beeindruckend durch den materiellen Glanz des Westens, den die Besucher damals so noch nicht erlebt hätten. Noch beeindruckender sei aber gewesen, „wie man uns mit offenen Armen empfangen und alles mit uns geteilt hat, obwohl das für alle ja irgendwie exotisch war, obwohl wir ja in der deutlichen Mehrheit Fremde waren. Da war soviel Herzlichkeit, so viel Unterstützung“. Eindruck machte damals auch ein offizieller Empfang bei der Stadt Iserlohn. Und Handwerksmeister Huhnholz war damals begeistert von den Möglichkeiten im Iserlohner Berufsbildungszentrum.

Vor 30 Jahren berichtete die Presse in Köthen übrigens nicht über den Iserlohn-Besuch. Dr. Günter Glauch wertet das als Zeichen dafür, dass große Teile der Presse damals noch durch die SED geprägt gewesen seien. Den Kontakt zur Familie Huhnholz hält Glauch bis zum heutigen Tage aufrecht.