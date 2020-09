Die Zeit für die Briefwahl wird knapp

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn gibt abschließende Hinweise zur Briefwahl.

Die Frist, bis zu der Briefwahlunterlagen für die Stichwahl am Sonntag online über die Homepage der Stadt Iserlohn beantragt werden können, ist abgelaufen. Wer seine Stimme für die Wahl des Landrates beziehungsweise des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin noch per Briefwahl abgeben möchte und dafür noch keinen Antrag gestellt hat, muss sich sputen: Der Antrag kann noch bis einschließlich Freitag, 25. September, 18 Uhr, (auch per E-Mail an briefwahl@iserlohn.de oder per Telefax an die Nummer 02371/217-2974) gestellt werden. Wer seinen Antrag per Post an das Wahlamt schicken will, sollte bedenken, dass wegen des Postweges die Briefwahlunterlagen nicht mehr so rechtzeitig eintreffen könnten, dass eine Briefwahl noch möglich ist.

Im Briefwahlbüro kanndirekt gewählt werden

Das Wahlamt der Stadt Iserlohn rät daher dazu, die Briefwahl besser persönlich im Briefwahlbüro im Iserlohner Rathaus am Schillerplatz (Erdgeschoss, Zimmer 028/neben dem Haupteingang) zu beantragen oder besser gleich an Ort und Stelle zu wählen. Das Briefwahlbüro ist in dieser Woche noch zu folgenden Zeiten geöffnet: am heutigen Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, und am morgigen Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr.

Bei der Auszählung am Sonntagabend können nur die Briefwahlstimmen berücksichtigt werden, die bis Sonntag, 16 Uhr, beim Wahlamt eingegangen sind. Wer seinen roten Wahlbrief also noch per Post zurücksenden möchte (kostenlos), sollte es kurzfristig tun. Eine Sonntagszustellung durch die Post findet nicht statt. Alternativ können Wahlbriefe auch bei der Stadt Iserlohn abgegeben beziehungsweise bis einschließlich am Wahlsonntag, 27. September, 16 Uhr, in einen der Hausbriefkästen eingeworfen werden, und zwar am Rathaus I (Haupteingang Schillerplatz 7 oder Eingang Lange Straße), am Rathaus II (Haupteingang Werner-Jacobi-Platz 12 oder Eingang Nordstraße), beim Bürgerservice Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14) sowie beim Bürgerservice Hennen (Hennener Bahnhofstraße 20 a). Wer Fragen hat oder weitere Informationen wünscht, wird gebeten, sich an das Wahlamt (02371/217-1182 oder -1183) zu wenden.