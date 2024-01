Polizei Dieb bricht in Iserlohn in Restaurant ein und klaut Alkohol

Iserlohn Einen Einbruch in ein Iserlohner Restaurant meldet die Polizei. Dieb lässt teure Spirituosen und Wechselgeld mitgehen.

In der Nacht zum Freitag wurde in ein Restaurant an der Oststraße eingebrochen. Unbekannte schlugen die Fenster der Eingangstür ein und konnten so die Tür öffnen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Alkohol von erheblichem Wert, Wechselgeld sowie ein Samsung-Tablet. Die Gaststätte hatte am Vorabend gegen 22.30 Uhr geschlossen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0.

