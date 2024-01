Diebstahl Diebstahl in Iserlohn: Polizei fahndet in der Öffentlichkeit

Iserlohn In einem Iserlohner Elektronikmarkt wurde eine Playstation 5 gestohlen. Die Polizei erhofft sich von einem Foto des Tatverdächtigen Hinweise.

Mit einer hochwertigen Spielekonsole - einer PS5 in der „Spider Man Edition“ - hat ein Unbekannter am 14. September 2023 einen Elektronikmarkt in Iserlohn verlassen - ohne zu bezahlen. Nachdem alle anderen Möglichkeiten, den Tatverdächtigen zu identifizieren, erschöpft sind, wurde vom Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Fotos des Mannes sind hier zu finden. Wer erkennt den Mann? Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02371/9199-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

