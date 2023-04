Die Polizei fahndet nach fünf Personen, die in einer Tankstelle in Iserlohn-Kalthof geklaut haben sollen.

Fahndung Diebstahl in Iserlohn: Polizei fahndet nach fünf Personen

Iserlohn. In Iserlohn-Kalthof ereignete sich ein Diebstahl in einer Tankstelle. Die Polizei sucht mit Beschreibungen und Bildern nach fünf Tatverdächtigen.

Nach einem Diebstahl in einer Tankstelle in Iserlohn-Kalthof im Dezember 2022 sucht die Polizei derzeit öffentlich nach insgesamt fünf Tatverdächtigen. Während ein Teil der Tätergruppe versuchte die Tankstellenmitarbeiterin an der Kasse abzulenken, entwendeten zwei andere Tatverdächtige eine E-Shisha und einen weiteren Gegenstand aus der Auslage. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, schlanke Statur, ca. 170 cm groß, schwarze Lederimitat-Jacke, dunkle Hose, Bartträger.

2. Tatverdächtiger:

männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, schlanke Statur, ca. 175 cm, Kapuzenpullover (grau mit Applikationen), schwarze Weste, blaue Jeans, Bartträger.

3. Tatverdächtiger:

männlich, ca. 16 Jahre alt, dunkle Haare, dürre Statur, ca. 165 cm groß, dunkle Jacke und Hose, helles Oberteil.

4. Tatverdächtiger:

männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, kräftige Statur, ca. 175 cm groß, beiger Kapuzenpullover, blaue Jeans, weiße Turnschuhe, Oberlippenbart.

5. Tatverdächtiger:

männlich, ca. 16 Jahre alt,dunkle Haare,dürre Statur,ca. 165 cm groß, schwarze Jacke, weißes T-Shirt, hellblaue Jeans, weiße Turnschuhe, Papiertüte.

Die Polizei veröffentlichte in dem Zusammenhang auch Bilder. Diese lassen sich hier abrufen.

