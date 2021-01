Diebstahl mit Waffen am Brotcontainer

Iserlohn. Zwei Männer haben sich am Morgen an einem Brotcontainer an einem Supermarkt bedient. Bei der Durchsuchungen fand die Polizei auch Munition.

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagmorgen um 3.13 Uhr zwei Männer vor dem Eingang eines Supermarktes an der Baarstraße beobachtet. Als die Polizeibeamten anhielten, flüchtete einer der Männer. Beide hatten sich offensichtlich an einem mit Backwaren gefüllten Behälter bedient. Der zweite, jüngere Mann konnte nach einer kurzen Verfolgung hinter dem Markt gestellt und fixiert werden. Der Verdächtige vor dem Laden widersprach dem Vorwurf des Diebstahls. Schließlich sei der mit Brot, Brötchen und Schokocroissants gefüllte Behälter nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb dürfe man die Ware daraus mitnehmen. In seiner Hosentasche fanden die Polizeibeamten Amphetamin, in seinem Rucksack diverse, nicht zuzuordnende Schlüssel, typisches Einbruchs-Werkzeug sowie Patronen. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Personalien-Feststellung zur Wache mitgenommen.

Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen gegen ihn wegen Diebstahls sowie Verstößen gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetze. Auch bei der Durchsuchung des zweiten Verdächtigen, eines 20-jährigen Mannes, kamen mehrere Beutelchen mit Betäubungsmitteln zum Vorschein, außerdem eine Taschenlampe mit eingebautem Taser und ein Einhandmesser sowie Backwaren. Auch er hat keinen festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen. Die Polizeischrieb gegen ihn Anzeigen wegen Diebstahls mit Waffen sowie Verstößen gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetze.