Dienstgebäude nur telefonisch erreichbar

Iserlohn/Kreis. Der Märkische Kreis schließt auch seine Bürgerbüros für den Publikumsverkehr.

Der Zutritt zu den Dienstgebäuden des Märkischen Kreises kann ab dem heutigen Dienstag nur noch nach telefonischer Anmeldung (zentral unter 02351/96660) und mit Termin erfolgen. Das betrifft auch die Bürgerbüros mit der Kraftfahrzeugzulassungsstelle am Griesenbrauck in Iserlohn und im Lüdenscheider Kreishaus, Heedfelder Straße 45.

Die Kreisverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger kritisch zu prüfen, ob ein Anliegen nicht zu verschieben beziehungsweise telefonisch oder online zu erledigen ist. „Oberste Priorität muss in der jetzigen Situation der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Wir müssen alles daransetzen, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt“, sagt Volker Schmidt, Fachbereichsleiter für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz.

Es wird gebeten, schriftlichKontakt aufzunehmen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste des Märkischen Kreises sind für dringende Anliegen erreichbar. Termine können über 02351/96660 vereinbart werden. Die Bürgerinnen und Bürger werden außerdem gebeten, sich bevorzugt schriftlich, per E-Mail oder Post, an die Kreisverwaltung zu wenden. In vielen Bereichen der Kreisverwaltung wird die besondere Lage und die damit verbundene massive Arbeitsbelastung zu Einschränkungen führen. Der Märkische Kreis bittet um Verständnis.