Diese Veranstaltung wartet auf Iserlohns Neubürger

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn möchte zusammen mit dem Iserlohner Kreisanzeiger die Neubürger begrüßen. Dafür nutzen sie das Zeitungs- und Theaterfest.

Mehr als 16.000 Menschen sind in den vergangenen fünf Jahren nach Iserlohn gekommen und haben hier ihren ersten Wohnsitz angemeldet. Wie es in der Vergangenheit schon gute Tradition war, möchte die Stadt Iserlohn gemeinsam mit dem Iserlohner Kreisanzeiger die Neubürger willkommen heißen, und zwar wieder bei einem Empfang im Parktheater anlässlich des Zeitungs- und Theaterfestes.

Das fand in der Vergangenheit immer alle zwei Jahre statt, und nach der Corona geschuldeten Pause soll es nun am Sonntag, 27. August, von 11 bis 17 Uhr endlich wieder so weit sein. Alle Freunde von Theater, Tanz, Musik, großer und Kleinkunst sollten sich den Termin also schon mal vormerken. Erste Einzelheiten des Programms der 18. Auflage werden in der kommenden Woche bekannt gegeben.

Neubürger-Empfang in Iserlohn

Vor dem Fest-Start gibt es bereits um 10 Uhr den Neubürger-Empfang mit interessanten Gesprächen, Musik und mehr. Dafür müssen sich alle, die in den vergangenen Jahren in Iserlohn und natürlich auch im größten Stadtteil Letmathe heimisch geworden sind, diesmal aufgrund der zur Verfügung stehenden Plätze vorher anmelden. Das Kulturbüro-Team hat auf der Parktheater-Website eine einfache Möglichkeit eingerichtet, sich kostenlos eine der Platzkarten zu sichern. Auf direktem Wege kommen alle Interessierten über den QR-Code/Link dorthin.

Selbstverständlich ist es aber auch möglich, wie für alle Veranstaltungen im Parktheater, sich seine Platzkarte in der Stadtinformation im Stadtbahnhof zu sichern. Das geht auch telefonisch unter der kostenfreien Hotline 02371/217-1819. Die Platzkarte muss dann lediglich innerhalb von einer Woche abgeholt werden.

