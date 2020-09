Diesmal drei Wahllokale für den Bezirk 10

Iserlohn. Wähler geben ihre Stimmen im Sonnentreff, im Autohaus Olsen und in der Grundschule auf der Emst ab.

Für die Wähler und Wählerinnen im Wahlbezirk 10 Dröscheder Feld/Karl-Arnold-Straße haben sich die Wahllokale für die Kommunalwahl am 13. September geändert. Die Wahlurnen stehen in der Begegnungsstätte Sonnentreff, im Citroën-Autohaus Olsen und in der Grundschule Auf der Emst.

Oliver Roth Foto: privat

Oliver Roth (Listenplatz 24) ist seit 2019 Mitglied der CDU-Fraktion, sachkundiger Bürger im Verkehrsausschuss und seitdem auch Vorsitzender der Jungen Union Iserlohn. Der 21-jährige Student will Iserlohns Attraktivität als Wohnort stärken, etwa durch neue Siedlungen und innovative Projekte wie den Wissenscampus. Außerdem sollen die Chancen der Digitalisierung genutzt werden, insbesondere für Bürgerbeteiligung und Bürgerservices, sowie die Förderung des Hochschulstandorts Iserlohn. Sein Wunsch: „Dass Iserlohn wächst und junge Menschen sich dafür entscheiden, zu bleiben oder zu uns kommen, damit unsere Waldstadt auch in Zukunft lebendig bleibt.“ An der Kulturlandschaft dürfe keinesfalls gespart werden.

Ralf Langner Foto: Privat

Ralf Langner (Listenplatz 18) ist seit 1994 Mitglied des Stadtrates und seit 1998 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. Der 58-jährige Obergerichtsvollzieher nennt als Ziel: „Iserlohn soll umweltfreundlichste Stadt in NRW werden!“ Beim Thema Windkraft müsse ein Umdenken erfolgen, eine kostenfreie Kita sei unerlässlich, um die „kinderfreundlichste Stadt Deutschlands“ zu werden. Auch ein kostenloser ÖPNV gehört zu seinen Zielen. Langner würde sich wünschen, wenn die Bürger die vielen Möglichkeiten der Stadt erkennen würden, statt nur zu kritisieren. Um zu sparen, müsse die Stadt auf absehbare Zeit auf eine neue Parkhalle verzichten, dafür müsse Iserlohn eine Sportstadt bleiben.

Ulrike Knauer (ohne Listenplatz) tritt für die UWG an. Die 79-jährige kaufmännische Angestellte nennt als Ziele familienfreundliches Wohnen für alle in Iserlohn und seniorengerechte Gestaltung der Stadt.

Marvin Millen Foto: Privat

Marvin Millen (ohne Listenplatz) ist seit 2019 Mitglied von „Bündnis90/Die Grünen“ und engagiert sich in der Grünen Jugend. Der 26-jährige Student nennt als Ziele sozialen Wohnungsbau in Stadt und Kreis, mehr zielgerichtete Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien und kostenloser ÖPNV für alle. Sein Wunsch: „Eine Mehrheit im Stadtrat, die sich glaubhaft in Taten für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit einsetzt.“ Auf keinen Fall dürfe bei Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz gespart werden, neue Parkplätze in der Innenstadt seien nicht nötig.

Karsten Renfordt Foto: Privat

Karsten Renfordt (ohne Listenplatz) ist Gründungsmitglied der Partei „Die Linke“, heute Kreissprecher der Partei und aktiv in verschiedenen Ausschüssen des Kreises. Der 56-jährige Lehrer engagiert sich im Friedensplenum und bei Verdi. Seine Ziele sind: Klimaneutralität, etwa durch massiven Ausbau von Windenergie, Photovoltaik und Ausbau des ÖPNV, Schaffung preiswerten Wohnraums, dringend benötigte Investitionen in Schulen und Weiterbildungseinrichtungen sowie eine inklusive Stadt. „Jeder gebürtige und zugereiste Iserlohner sollte sich hier auch in Zukunft wohlfühlen“, so sein Wunsch. Freiwillige Leistungen sollten nicht mehr gekürzt werden.

Luca Christoph Dahlhaus (ohne Listenplatz) wurde 2002 geboren, ist Schüler und Kandidat für die AfD. Von der AfD liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Antworten auf die Kandidaten-Fragebögen vor.

Ricardo Nicolini Foto: Privat

Ricardo Nicolini (Listenplatz 12) ist seit 2020 Beisitzer im Fraktionsvorstand der FDP Iserlohn. Der 20-jährige Student der Sozialwissenschaften nennt als Ziele mehr Angebote und Veranstaltungen beziehungsweise Orte für die Jugend, ein attraktives Konzept für die Innenstadt sowie moderne Standards und Ausstattung für die Schulen. „Für Iserlohn wünsche ich mir, dass der Stadtrat handlungsfähig, zielorientiert und über parteiliche Grenzen hinweg zum Wohle der Stadt und der Bürger arbeitet“, schreibt er. Investitionen dürften nicht wahllos getätigt werden, bei zukunftsorientierten Investitionen dürfe nicht gespart werden.

Christiana Zeh Foto: Privat

Christiane Zeh (Listenplatz 8) war 2014 Mitbegründerin der Bürgerinitiative „Auf der Emst“ und ist seit Gründung Mitglied der Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“. Sie will sich bei „Bürger helfen Bürgern“ engagieren. Die 57-jährige Immobilienkauffrau nennt als Ziele: mehr Transparenz bei politischen Prozessen, solide Haushaltspolitik und mehr direkte Bürgerbeteiligung. „Ich möchte, dass junge und ältere Menschen solche Möglichkeiten in unserer Stadt vorfinden, dass sie in Iserlohn bleiben“, so ihr Wunsch für Iserlohn. Bei Sparmaßnahmen müsse der aktuelle Rat gefragt werden, der „einem Haushaltsdefizit von 12,6 Millionen Euro zugestimmt“ habe.