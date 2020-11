Digitale Messe: Vom Unternehmen direkt ins Klassenzimmer

Videostreams und Chats statt Messestand und persönliche Gespräche – die erste digitale Ausbildungsbörse für die Märkische Region, organisiert von der „agentur mark“, ist in vielerlei Hinsicht Neuland für die Schulen in Iserlohn, Letmathe und Hemer gewesen. Aber auch für die Unternehmen, die sich statt in der trubeligen Messehalle mit digitalen Vorträgen und 1 zu 1 Gesprächen ihren potenziellen Auszubildenden und Praktikanten präsentieren mussten.

Bei Schlüter-Systems sitzen die Auszubildenden Sarah und Argjent vor dem großen Bildschirm. In ihrem Online-Vortrag um 9 Uhr sind über 100 Schülerinnen und Schüler zugeschaltet, die ihnen Fragen zur Ausbildung stellen. „Wie viel verdient man da eigentlich?“, will ein Nutzer wissen, ein anderer interessiert sich dafür, welche Noten man mitbringen muss. „Wir wollten erstmal mit Eckdaten der Ausbildung starten und hatten sogar Fragen vorbereitet, aber die brauchten wir dann gar nicht“, erklärt Sarah im Anschluss an den 30-minütigen Vortrag, in dem es vor allem um die Ausbildung zur Industriekauffrau mit dualem Studium gehen sollte.

Unternehmen zufrieden mit der Resonanz der Schülerinnen und Schüler

Bei Schlüter-Systems haben Peter Westermann, Argjent und Sarah (v. li.) vor dem Bildschirm Platz genommen und sprechen im Video-Chat mit den Interessierten über die Ausbildung. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Daniel Hagelstange, Ausbildungsmeister bei Schlüter-Systems, zeigte sich bereits am Morgen zufrieden mit der Resonanz der Schüler auf die Möglichkeiten zur gewerblichen Ausbildung im Unternehmen. Natürlich sei die digitale Messe aber eine ungewohnte Umgebung, um Azubis für das Jahr 2021 zu finden, erklärt er: „Es ist schon was anderes: Ich kann niemanden direkt ansprechen, sehe nicht anhand der Reaktion, ob eventuell doch noch Fragen offen sind.“ Dennoch ist er dankbar, dass er auf diese Weise zumindest im 1-zu-1-Chat mit den Interessierten in Kontakt treten kann. Immerhin: Von den in der morgendlichen Session bis zu 800 Nutzern sind in der Spitze rund 150 zugeschaltet.

An den Schulen gibt es unterdessen technische Schwierigkeiten: Bei einigen brechen die Online-Vorträge ab, andere können sich nicht einloggen. Wo die Technik hakt, können die Verantwortlichen nicht sagen. Doch die Schüler sehen das pragmatisch: Schnell wird das Smartphone rausgeholt und so an der digitalen Messe teilgenommen. Die Zehntklässler der Realschule am Hemberg sind dankbar für dieses Angebot: „Das ist eine echte Alternative und besser als nichts.“

Digitale Ausbildungsmesse ermöglicht individuelle Orientierung

Technische Schwierigkeiten gab es auch an der Gesamtschule Seilersee. Abgesehen davon sei die Veranstaltung aber ein echter Mehrwert, befand Alexander Simon, der an der Gesamtschule die berufliche Bildung koordiniert. Die Grundsituation war seiner Meinung nach sehr gut, die Schüler konnten sich in den Gesprächsräumen individuell und in einer ruhigen Situation informieren, zielgerichtet die richtigen Ansprechpartner finden. Wenn die Verbindung also funktioniert eine echte Alternative: „Das kann auch in Zukunft eine gute und individuelle Ergänzung für die Schüler sein.“

Eine Einschätzung, die auch Carsten Trappe vom Gymnasium Letmathe teilt: „In der Berufsorientierung ist es für die Schüler wichtig, auch direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten.“ Neben Tests und Beratung sei es wichtig, echte Einblicke in die Praxis zu erhalten. Die Schüler hätten sich jedoch eine größere Vielfalt an Vorträgen und Unternehmen gewünscht. „Manchmal ist es ja aber auch gut, etwas anderes kennenzulernen“, findet Trappe. Die „agentur mark“ will im Nachgang mit den Schulen und Unternehmen evaluieren, wie es gelaufen ist – und eventuell auch weitere individuelle Konzepte finden, um digitale Vorträge an den Schulen möglich zu machen.