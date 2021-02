Digitales Iserlohn: Zusatzkosten bereiten Sorge

Städtische Gremienarbeit im Pandemiemodus: Per Live-Schalte wurde am Dienstagabend die Videokonferenz des Digitalisierungsausschusses in die Rathaus-Kantine übertragen.

Iserlohn. Im neuen Ausschuss für Digitalisierung und Zukunft war nicht weniger als die digitale Zukunft der Stadt Hauptthema

Das Szenario ist aus Journalistensicht reichlich bizarr: Die Kantine im Untergeschoss des Rathauses, ein einsamer und freundlicher Sicherheitsmann wacht, das die Hände desinfiziert werden und Maske getragen wird, dann darf man als einziger Besucher Platz nehmen vor einer Leinwand. Hier nämlich hat am Dienstagabend der neue Ausschuss für Digitalisierung und Zukunft erstmals getagt, der in den Jahren zuvor noch lediglich ein Arbeitskreis war. Die Ausschussmitglieder sitzen daheim, getagt wird per Videokonferenz. Die Stadt soll digitaler werden – und dem soll auch in den Gremien Rechnung getragen werden.

Folgerichtig war auch die „Digitalisierungsstrategie der Stadt Iserlohn“ der weitreichendste Punkt auf der Tagesordnung. Die Ausschuss-Vorsitzende Eva Kitz (SPD) spricht von einem „Sprung für Iserlohn“, ihr Stellvertreter Michael Barth (CDU) von einem „Mammutprogramm“. Auch von den anderen Fraktionsvertretern gibt es viel Zuspruch, wenn auch noch viele Details offen sind.

Über das Strategiepapier hatte die Heimatzeitung bereits berichtet. Die Digitalisierungsstrategie ist hier verkürzt dargestellt in Leitbild, Smart-City-Strategie und die E-Government-Strategie gegliedert. Die Verwaltung soll künftig regelmäßig über den Umsetzungsstand der Digitalisierungsmaßnahmen Bericht erstatten und weitere Maßnahmen erarbeiten. Die Verwaltung soll zudem auf Grundlage des entwickelten Strategiepapiers weitere Digitalisierungsmaßnahmen erarbeiten.

Martin Luckert (SPD) fehlen allerdings noch die messbaren Erfolgsindikatoren sowie eine konsequente Planung von Fortbildungen eigener städtischer Mitarbeiter in Sachen Digitalisierung. Dem SPD-Antrag für drei statt zwei Stellen Förderung zu beantragen, die Stadt wollte eine Stelle intern vergeben, wird später ebenso wie dem Gesamtantrag nachgekommen, zumindest als Empfehlung für den derzeit zuständigen Haupt- und Personalausschuss.

Weniger Personal oder doch mehr notwendig?

Apropos Personal: Dem Antrag von FDP-Ausschussmitglied Ricardo Nicolini, im Auge zu behalten, wie man bei fortschreitender Digitalisierung „mittelfristig“ Personal einsparen könne, wird nicht zugestimmt. Der zuständige Ressortleiter Christian Eichhorn erklärt für die Stadt einerseits, man habe dies sowieso im Auge. Andererseits äußern einige der Ausschussmitglieder wie Hans Immanuel Herbers (UWG) und Roman Koslowski (Die Linke) die Vermutung, dass die Digitalisierung kurz- bis mittelfristig wohl eher mehr als weniger Personal erfordern werde.

Wenn dem so wäre, dürfte dies für die Stadt weitere Problemstellungen nach sich ziehen. Denn: Um geeignete Fachleute gewinnen zu können, muss man in Konkurrenz mit der freien Wirtschaft treten. Einerseits. Andererseits sind die Fördergelder für „Smart City“ befristst. Aus Sicht der gesuchten Experten heißt das: weniger Geld und keine Festanstellung. „Wir müssen es versuchen“, sagt Christian Eichhorn. „Anderenfalls müssen wir das Thema erneut zur Diskussion stellen.“

Besprochen wird im Ausschuss auch ein alter Antrag der SPD aus dem November 2018. Der Wunsch damals: Bürger sollten auf ihren Smartphones Informationen sowie Gefahrenmeldungen der Stadt erhalten. Ein digitaler Beschwerde- und Meldungsdienst sollte als zweiter Punkt eingerichtet werden.

Unerwartete Kosten von rund 440.000 Euro

Die Hintergründe, warum dies auch aus Sicht der Verwaltung bisher nicht zufriedenstellend umgesetzt wurde, bisher wurde nur Punkt zwei angegangen, erläutert erneut Christian Eichhorn: Man hänge hier am System des Anbieters Südwestfalen IT – und die für das städtische Beschwerdemanagement zuständige Daniela Bischof-Kreutzer sei damit unzufrieden, unter anderem weil der Service des Anbieters „grottenschlecht“ sei. Problem: Südwestfalen IT habe zuletzt vier Entwickler verloren. Fortschritte Fehlanzeige. Die Stadt will nun den Mängelmelder, den auch der Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer einsetzt, verwenden und für eigene Bedürfnisse anpassen.

Zum Schluss der Sitzung hatte dann Christian Eichhorn noch eine kleine Hiobsbotschaft zu überbringen. Die Verwaltung benötigt auch mit Blick auf die angedachte Digitalisierung mit Notebook-Einbindung und Co. eine neue Telefonanlage. Kostenpunkt: 440.000 Euro. Angesichts des minimalen „Puffers“ von 900.000 Euro, der Iserlohn in seinem Haushalt für 2021 von der Haushaltssicherung trennt, eine immense Summe. Da die Anlage erst im vierten Quartal 2022 komplett einsatzbereit sein soll, besteht aber wohl die Möglichkeit, die Kosten auf zwei Jahre zu verteilen. Näheres, so kündigt Stadtsprecherin Christine Schulte-Hofmann auf Nachfrage an, werde wohl im nächsten Haupt- und Personalausschuss diskutiert werden können.