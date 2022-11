„Doc Esser“ begeistert bei 15. Iserlohner Gesundheitstag

Iserlohn. 15. Iserlohner Gesundheitstag überzeugt mit hochkarätigen Vorträgen, schweißtreibenden Workshops und nachhaltigen Köstlichkeiten im Parktheater.

Unter dem Motto „Fit und glücklich durchs Leben“ lockte der 15. Iserlohner Gesundheitstag am Samstag zahlreiche Besucher ins Parktheater. Nach der pandemiebedingten Zwangspause 2020 und einer digitalen Version im vergangenen Jahr konnten sich die Besucher wieder persönlich vor Ort bei den mehr als 40 Ausstellern über Gesundheit, Sport und Ernährung informieren. Dazu gab es ein breites Angebot an Vorträgen, Mitmachangeboten und auch eine Koch-Show.

Eröffnung durch Bürgermeister Michael Joithe

Eröffnet wurde der Gesundheitstag von Bürgermeister Michael Joithe, der die Veranstaltung als „große Bereicherung für unsere Waldstadt“ lobte und direkt zu Beginn deutlich machte, dass „Gesundheit mehr ist, als die Abwesenheit von Krankheit“. Lena Effmert und Sarah Bönn (Marketing-Mitarbeiterinnen des IKZ), Andreas Düllmann (DAK Gesundheit), Dr. Till Ossenkop (Schiller-Apotheke) und Redakteur Stephan Faber (IKZ-AV) hatten die Veranstaltung auf die Beine gestellt. Ihnen galt Joithes Dank ebenso wie den Partnern, Sponsoren und Ausstellern.

Dass die Gesundheitstage eigentlich eine Mogelpackung seien, weil man nur etwas über Krankheiten erfahre, stellte Physiotherapeut Sven Kruse mit einem Augenzwinkern in seinem Vortrag fest. Er informierte über Faszien und betonte die Wichtigkeit der richtigen Behandlung von Hämatomen, bevor Dr. Horst Schüler, der Erfinder der „Laufmaus“, über Flüssigkeiten im Körper sprach. „Es gibt keine gesunden Menschen. Es gibt nur schlecht untersuchte“, stellte Schüler klar. Beide Referenten machten auch in ihrem Workshop deutlich, wie wichtig Bewegung und Sport für den Körper seien: „Durch ein Leben in Bewegung können wir sehr viel in uns bewegen“, so Schüler.

Tipps, um Stürze zu vermeiden

Erich Esch, Chefarzt der Klinik für Geriatrie am Agaplesion Evangelischen Krankenhaus Bethanien, gab erst einen Überblick über das Thema Geriatrie und legte sein Augenmerk dann auf das Thema Sturzvermeidung: „Entfernen Sie Teppiche und sorgen Sie für ausreichend Licht beim Gang auf die Toilette in der Nacht.“

Entwicklungen in der Bauchchirurgie

Nachdem Dr. Matthias Büchter, Chefarzt der Gastroenterologie am St.-Elisabeth-Hospital Iserlohn, über neue diagnostische und therapeutsche Möglichkeiten der Gastroenterologie und Endoskopie in Iserlohn berichtet hatte, konnte sich das Publikum beim Vortrag von Dr. Thomas Morkramer, Chefarzt der Paracelsus-Klinik Hemer, ein Bild von modernen Konzepten und Entwicklungen in der Bauchchirurgie machen. Für einen vollen Löbbecke-Saal sorgte Heilpraktiker Wolfgang M. Ebert, der über Haarausfall informierte. Das Thema betrifft viele, denn tatsächlich seien jeder dritte Mann und jede zehnte Frau von einem stärkeren Haarverlust betroffen.

Kartoffelschalen-Chips und Currysoße aus Apfelresten

Kulinarisch verwöhnte Meisterkoch Volkhard Nebrich die Besucher. Unterstützung bekam er von Rebekka Krafft aus Hemer. Dabei zeigte er, wie Resteverwertung richtig geht: Kartoffelschalen kommen bei ihm nicht in den Müll, sondern in die Pfanne. „Mit einem Schuss Rapsöl und etwas Salz werden das hervorragende Chips“, so der Küchenmeister. Eingekochte Wassermelone, Currysoße aus Apfelresten und braunen Bananen: Das Publikum probierte begeistert.

„Doc Esser“ begeistert

Das Highlight des Tages der Auftritt von Dr. Heinz Wilhelm Esser, besser bekannt als „Doc Esser“. In einem Best-of seines Programms „Gesund gestorben ist trotzdem tot“ blickte er auf die drei Säulen, die ein gesundes Leben ausmachen: Bewegung, Ernährung und Resilienz. Denn immerhin würde moderater Sport zweimal in der Woche für eine Stunde die Lebenszeit um ganze drei Jahre verlängern. „Aber Leute, moderater Sport ist nicht der morgendliche Gang zur Kaffeemaschine“, wusste der Fachmann.

Freundlichkeit und „Waldbaden“

Weitere Tipps: Schwarzer Kaffee ist gesund, Superfood vergleichbar mit einem Mord-Anschlag, Fasten braucht der Körper, Nahrungsergänzungsmittel nur bei Mangelzuständen. Freundlichkeit sollte ebenfalls nicht fehlen im Leben, denn „Lachen ist ein Blutdrucksenker“, so Doc Esser. Und um zur Entschleunigung sei „Waldbaden“ eine gute Idee. Aber bitte nicht nackt.

Auftritt von „Doc Esser“ im nächsten Jahr gewünscht

„Ich wünsche mir, dass Doc Esser im nächsten Jahr wieder hier auftritt. Er ist phänomenal und total authentisch“, fasst Besucherin Georga Erkling wohl den Wunsch von vielen zusammen. Begeistert vom Gesundheitstag war auch Richard Schetter, der vorbildlich von Zuhause gelaufen kam: „Ich bin jedes Jahr dabei und freue mich, dass die Aussteller wieder so viele interessante Dinge präsentiert haben“.

33 Impfungen

Im Impfbus des Märkischen Kreises, der vor dem Parktheater stand, ließen sich insgesamt 33 Personen impfen. Es gab eine Zweitimpfung, eine erste Auffrischungsimpfung und 31 zweite Auffrischungsimpfungen.

