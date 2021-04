Doch noch ein Antrag aus Iserlohn gegen die Ausgangssperre

Foto: Michael May / IKZ

Die Iserlohner Innenstadt sieht in den späten Abendstunden menschenleer aus – und die nächtliche Ausgangssperre bleibt ein Thema für die Gerichte.

Iserlohn/Kreis. Das Verwaltungsgericht Arnsberg brütet über den neuen Fällen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster wartet noch auf eine Stellungnahme.

Inzwischen sind es sechs Anträge auf Einstweilige Verfügungen gegen die neue Allgemeinverfügung des Märkischen Kreises mitsamt der nächtlichen Ausgangssperre, die das Verwaltungsgericht in Arnsberg beschäftigen. Neben den bislang berichteten vier Antragstellern haben sich ein weiterer Anwalt aus Menden und eine Privatperson aus Iserlohn, die zuvor nicht gegen die erste Allgemeinverfügung vorgegangen war, mit Schriftsätzen an das Verwaltungsgericht gewandt, hieß es dort mit Stand vom Dienstagnachmittag. „Es wird jetzt nicht ewig dauern“, äußerte sich der stellvertretende Pressedezernent Stefan Schulte auf Anfrage unserer Zeitung zur möglichen Dauer des Verfahrens und erklärte, die neue Begründung der Maßnahme durch den Märkischen Kreis mache eine erneute, intensive Betrachtung erforderlich, in die das dreiköpfige Richter-Gremium nun eingestiegen sei.

Im Beschwerdeverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster gegen die vom Verwaltungsgericht Arnsberg getroffene Entscheidung über die Ausgangssperre in der ersten Fassung habe der Antragssteller, wie berichtet ein Rechtsanwalt aus Menden, zunächst noch bis Mittwochabend Gelegenheit, sich zu äußern, hieß es beim OVG.