Doppelmord in Iserlohn: Anklage fordert Höchststrafe

Der 44-jährige Sphejtim H. soll für den Mord an seiner Ehefrau Nafije H. (23) und deren neuem Partner Amir N. (32) eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, ohne nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen zu dürfen, fordert die Staats­anwaltschaft Hagen. Das Plädoyer der Anklage in dem Prozess zur Bluttat vom 17. August am Stadtbahnhof Iserlohn hielt Staatsanwalt Michael Burggräf in der Verhandlung am Mittwochnachmittag.

Als Vertreter der in Pakistan lebenden Familie des getöteten Amir N., die das Verfahren als Nebenkläger begleiten, ergriff auch Rechtsanwalt Dr. Karl-Christoph Bode das Wort und schloss sich dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft an. Ihn habe die traurige Nachricht erreicht, dass die Mutter von Amir N. jetzt auch ihren Ehemann verloren habe, der kürzlich einer Erkrankung erlegen sei. Die Familie sei aber „dankbar für die Aufklärung des Falls nach Standards der deutschen Justiz“.

Staatsanwalt beschreibt zwei konträre Bilder von Sphejtim H.

Staatsanwalt Michael Burggräf fasste die zwei Bilder des Sphejtim H. zusammen, die im Verfahren besonders eindrücklich durch Zeugenaussagen, aber auch durch andere Beweismittel zustande gekommen sind: auf der einen Seite das des netten, aufmerksamen Mannes, der an der Trennung von seiner Ehefrau verzweifelt, sie zurückgewinnen will und nach eigener Aussage niemals die Hand gegen sie erheben würde. Auf der anderen Seite das Bild, das die Staatsanwaltschaft für das realitätsnähere und für den Prozess ausschlaggebende hält.

„Der Angeklagte hat das kleine Wort ,zu’ aus der Aussage ,Du gehörst zu mir’ gestrichen“, begann Burggräf seine Ausführungen. Ausgehend von diesem Besitzdenken hätte Nafije H. ihm „zu Diensten“ sein müssen und stets zu „funktionieren“ gehabt – eine Auflage, deren Verstoß Sphejtim H. mit Gewalt und Demütigungen bestraft habe. Das von Zeugen wiederholt genannte Abschneiden der Haare etwa ziehe sich „wie ein roter Faden“ durch die Verhandlung.

Den 23-jährigen Amir N., der Nafije H. „den Mut gab, auszubrechen und ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen“, habe Sphejtim H. als Schuldigen identifiziert, der ihm „seine Ehefrau weggenommen“ habe. Amir N. müsse ebenfalls Angst vor dem Angeklagten gehabt haben, weshalb er auf dessen Nachfrage, ob er die Person auf einem Foto wäre, das ihn offenbar zusammen mit Nafije H. zeigt, verneinte, um einer Konfrontation mit Sphejtim H. zu entgehen.

Zu dem Kontakt der Eheleute über Telefon und Snapchat gab Michael Burggräf zu bedenken, dass Nafije H. wegen ihres prekären Aufenthaltsstatus und weil sie die Vaterschaft von Amir N. des gemeinsamen Kindes anerkennen lassen wollte, auf Dokumente angewiesen war, die sie bei ihrem Ehemann vermutete und auf diese Weise bis zu einem gewissen Punkt „noch immer von dessen guten Willen abhängig“ gewesen sei.

Angeklagter soll vor der Tat mindestens achtmal in Iserlohn gewesen sein

Das Verhalten von Sphejtim H. wiederum werfe durch das stundenlange Auflauern am Stadtbahnhof mit dem Messer schwere Zweifel auf eine Rückgewinnung seiner Ehefrau als Beweggrund für die Suche, die ihn – wie die Ermittler anhand des Mobiltelefons belegen können – schon vor dem 17. August „mindestens achtmal nach Iserlohn“ geführt habe. Den Tatverlauf beschrieb der Staatsanwalt abschließend wie folgt:

Nafije H. betritt um 14.10 Uhr die Vorhalle des Stadtbahnhofs, an dem Sphejtim H. seit Stunden „seine Kreise zieht“. Als sie ihn offenbar bemerkt, hastet sie ins Parkhaus, wo „tragischerweise das Parkticket verhindert“, dass sich die Eltern mit ihrem Baby in Sicherheit bringen können. Der 44-Jährige kommt hinzu und sticht „sofort und ohne Vorwarnung“ auf Amir N. ein, woraufhin Nafije H. diesem zu Hilfe kommt und Sphejtim H. zunächst seine Ehefrau und dann wieder den 23-Jährigen attackiert, der sich noch bis zum Gleis schleppen kann.

„Das Letzte, was er gesehen hat, muss der Angeklagte gewesen sein, der Fotos von ihm macht“, stellt Burggräf mit Verweis auf die Bilder fest, die zeigen würden, dass der tödlich Verwundete noch den Kopf heben konnte. Ein Teil der 71 Messerverletzungen vom Gesicht bis zu den Oberschenkeln zeige, dass es Sphejtim H. nicht nur auf die Tötung angekommen sei, sondern auch darum, sein Opfer zu quälen. In den Augen der Staatsanwaltschaft hat Sphejtim H. aus niedrigen Beweggründen gehandelt, ist uneingeschränkt schuldfähig und hat mit der Tat eine besonders schwere Schuld auf sich geladen.

Das Plädoyer der Verteidigung folgt Montag, 27. April, ab 13 Uhr.