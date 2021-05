Doppelmord in Iserlohn: Revision vor dem BGH verworfen

Schauplatz eines blutigen Verbrechens: Am Iserlohner Stadtbahnhof ermordete ein Mann aus Bergisch Gladbach am 17. August 2019 seine getrennt lebende Ehefrau und deren neuen Lebensgefährten.

Iserlohn. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt jetzt gegen den Mörder wegen des Verdachts der Vergewaltigung der ersten Ehefrau.

Der Prozess gegen den Mann aus Bergisch Gladbach, der am 17. August 2019 am Iserlohner Stadtbahnhof seine damals 32 Jahre alte getrennte Noch-Ehefrau und deren 23 Jahre alten neuen Partner mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet hat, wird nicht neu aufgerollt. Das Landgericht Hagen hatte den Täter im April 2020 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und dabei auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine Entlassung aus der Haft nach Ablauf von 15 Jahren möglich, praktisch aber so gut wie ausgeschlossen.

Wie jetzt bekannt wurde, hat der Bundesgerichtshof die von dem Iserlohner Strafverteidiger Andreas Trode beantragte Revision verworfen. Eine Begründung, so erklärte der Rechtsanwalt, habe es dazu nicht gegeben, was jedoch üblich sei. Insgesamt sei die juristische Hürde für eine Revision in derartigen Fällen sehr hoch, die Erfolgsquote liege bei nur fünf Prozent, erklärte Trode. Mittlerweile soll der Mann seine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt im Rheinland verbüßen, war zu erfahren.

In dem Hagener Gerichtsprozess war auch bekannt geworden, dass der Mann, der aus dem Kosovo stammt, seine geschiedene erste Ehefrau, die in dem Verfahren auch als Zeugin gehört worden war, während der Ehe misshandelt haben soll. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Köln laufen dort derzeit Ermittlungen gegen den Mann wegen mehrfacher Vergewaltigung der damaligen Ehefrau im Jahr 2006. Die Ermittlungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen. Es besteht also die Möglichkeit, dass sich der Doppelmörder noch einmal vor dem Gericht verantworten muss.

