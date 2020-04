Doppelmord in Iserlohn: Sphejtim H. ist voll schuldfähig

Sphejtim H. ist voll schuldfähig. Zu diesem Ergebnis kommt Dr. Nahlah Saimeh, die dem Prozess zum Doppelmord am Stadtbahnhof vor dem Landgericht Hagen als forensisch-psychia­trische Sachverständige beisitzt. Ihr Gutachten, das sie bei der Verhandlung am Mittwochnachmittag zusammengefasst hat, stellte sie unter den Vorbehalt einer „gewissen Unschärfe“: Da Strafverteidiger An­dreas Trode einem persönlichen Gespräch mit dem Angeklagten nicht zugestimmt hat und Sphejtim H. weiter beharrlich schweigt – auch zu seinem Lebenslauf will er vor dem Gericht keine Angaben machen – stützt sich die Gutachterin auf die vorhandenen Beweismittel wie Akten, Zeugenaussagen und Chatprotokolle sowie ihre eigenen Beobachtungen des Angeklagten im Laufe der Verhandlung.

Mit erheblicher Wut, aber bei klarem Verstand getötet

Davon ausgehend erkenne sie keinerlei Hinweise auf eine Geisteskrankheit, seelische Abnormalität oder verminderte Intelligenz, betont Dr. Saimeh. Das Verhalten des zum Tatzeitpunkt 44-Jährigen beschreibt sie als „ruhig, konzentriert und aufmerksam“, äußerliche Anzeichen schweren Alkoholmissbrauchs sehe sie nicht. In Bezug auf Aussagen, denen zufolge Sphejtim H. nach der Trennung von seinem späteren Opfer Nafije H. getrunken haben soll, stellt sie fest, dass Alkoholkonsum zur Problembewältigung – und in diesem Fall außerdem entgegen der eigenen Glaubensgrundsätze – prinzipiell als krankhaft gelten müsse. Für die Bluttat des 17. August hat das nach Überzeugung der Sachverständigen allerdings keine Rolle gespielt.

Dass der Angeklagte das Einstechen auf seine Ehefrau stoppte, um deren neuen Partner Amir N. nachzusetzen, dass er die Anweisung des „falschen Polizisten“ befolgte, das Messer fallen zu lassen und Fotos von seinem Opfer aufnahm und verschickte, zeige, dass der 44-Jährige bei klarem Verstand gewesen sein müsse. Beschreibungen von Zeugen, die sich in diesem Punkt widersprechen, löst sie auf, indem sie eine „beträchtliche Wut“ des Täters vor allem gegen sein männliches Opfer einräumt, nicht jedoch einen rauschhaften Zustand, der seine kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt hätte.

Es handele sich eindeutig um eine Beziehungstat „im Zusammenhang mit Eifersucht und narzisstischer Kränkung“. Bildschirmfotos von Chatunterhaltungen über den Messenger Snapchat und Anrufprotokolle, die von den Mobiltelefonen der Eheleute gesichert werden konnten, zeigen eindrücklich: Täter und Opfer hatten über Monate und bis unmittelbar vor der Tat direkten Kontakt. Dieser ging primär von Sphejtim H. aus, der intensiv um seine getrennte Partnerin wirbt.

„Ich liebe dich“, schreibt er immer wieder, „ich heirate niemals eine andere Frau“. Er beteuert, er habe sich „sehr geändert“, erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden und nach dem des Kindes von Nafije H. und Amir N., das er offenbar als das seine betrachtet. Er bedrängt sie, mit ihm zu telefonieren und ihn bei WhatsApp nicht länger zu blockieren. An manchen Abenden ruft er ein halbes Dutzend mal an, meist geht Nafije H. nicht ans Telefon, es scheint aber auch zu Gesprächen gekommen zu sein. Als die Protokolle verlesen werden, bricht der Angeklagte erneut in Tränen aus.

Die 32-Jährige geht nicht konsequent auf Abstand, sondern schreibt ihrem Ehemann von der neugeborenen Tochter und bekundet: „Ich weiß, dass ich dich schlecht zurückgelassen habe.“ Diese Signale hätten Sphejtim H. immer wieder in der Hoffnung bestärkt, seine Frau zurückgewinnen zu können, stellt Dr. Nahlah Saimeh als typisches Muster bei einer „Hochrisikotrennung“ heraus, die in der Tötung des Partners mündet.

Neue Erfahrung: Ohnmacht der emotionalen Abhängigkeit

In diesem Fall spiele die Herkunftskultur zur Erklärung der Tat eine Rolle: In einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft wie im Kosovo werde vermittelt, dass Frauen „kontrolliert“ und „konditioniert“ werden müssten – auch mit Gewalt. „Aber Liebe kann nur freiwillig gegeben werden und entzieht sich jeder Kontrolle.“ In Reaktion auf den Verlust der Beziehung und damit seines traditionellen Lebensentwurfs habe Sphejtim H. eine Zeit lang mit Flehen und Unterwürfigkeit reagiert („Ich würde deine Scheiße essen, nur um deine Stimme zu hören“). Die „Ohnmacht der emotionalen Abhängigkeit“ sei schließlich in Zerstörungswut umgeschlagen. Es sei durchaus „paradox, dass man jemanden tötet, den man zurückgewinnen will“, räumt die Gutachterin ein, gleichwohl zähle dies zu den Standardfällen in der psychiatrischen Forensik.

Die Tötung seiner Frau und ihres Freundes und damit die Beseitigung der Ursache der emotionalen Schmerzen des Angeklagten charakterisiert die Gutachterin als „finale Bankrotterklärung seines Lebensentwurfs“. Es gebe keine Hinweise, dass Sphejtim H., dem sie eine „narzisstisch-dependente Persönlichkeitsakzentuierung“ zuschreibt, generell dazu tendiere, Menschen zu töten – künftige Partnerinnen wären allerdings eindeutig in Gefahr. „Eine intensive, mehrjährige Psychotherapie könnte eine erhebliche Reduzierung dieses Risikos bewirken“, ist sie überzeugt.

Die Verhandlung wird fortgesetzt am Mittwoch, 8. April, ab 13 Uhr.