Doppelmord in Iserlohn – Verteidigung beantragt lebenslang

Iserlohn/Hagen. Die Verteidigung hält eine besondere Schuldschwere von Sphejtim H. nicht für überzeugend. Kritik an verkürzter Sicht auf den Angeklagten.

Es ist eine Seltenheit, und auch Strafverteidiger Andreas Trode merkt am Montag gegen Ende seines Plädoyers im Prozess zum Doppelmord am Stadtbahnhof Iserlohn vor dem Landgericht Hagen an, er sei noch nicht oft zu diesem Ergebnis gekommen: Für seinen Mandanten, den Angeklagten Sphejtim H. (44), beantragt er eine lebenslange Haftstrafe. Für die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld im Sinne der Strafgesetzgebung, die Staatsanwalt Michael Burggräf gefordert hat, sieht Trode hingegen keine hinreichenden Anhaltspunkte. Diese müsse sich „exorbitant“ von anderen Fällen abheben, betont Trode.

Er räumt ein, die niedrigen Beweggründe beim Mord am 23-jährigen Amir N. seien unbestreitbar, bei der Tötung der 32-jährigen Nafije H., die Ehefrau des Angeklagten, ließe sich dies jedoch nicht zweifelsfrei begründen – daher sei diese nur als Totschlag zu bewerten. Und in noch einem Punkt widerspricht der Verteidiger: Dass Sphejtim H. bei der Tötung von Amir N. im juristischen Sinn grausam vorgegangen sei, diesen also gezielt über die reine Tötung hinaus quälte, habe die Staatsanwaltschaft nicht überzeugend begründen können.

Überraschend wird noch ein letzter Zeuge gehört

Bevor Andreas Trode plädiert, hört das Gericht einen letzten Zeugen, der kurzfristig geladen worden ist: Der Haftrichter, der Sphejtim H. am Sonntag nach der Tat des 17. August die Vorwürfe gegen ihn erläuterte und ihn über seine Rechte aufklärte. Der Angeklagte habe eine „unstrukturierte“ Aussage getätigt, berichtet der ­64-Jährige. Unter anderem habe er angegeben, Amir N. hätte ihn zuerst angegriffen, er habe sich „verteidigt“. Auf die Frage, warum er ein Messer bei sich hatte, habe Sphejtim H. „keine rechte Antwort“ gewusst. Auf Nachfrage des Gerichts erklärt der Zeuge, der Angeklagte habe seiner Wahrnehmung nach „keine Anzeichen von Reue“ gezeigt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben ihren Plädoyers im Lichte der neuen Beweise nichts hinzuzufügen.

Dass Amir N. als erster auf seinen Mandanten losgegangen wäre, sei offensichtlich falsch, erklärt Andreas Trode mit Blick auf die vorliegenden Videobeweise ohne Umschweife. Die Aufnahmen seien „Segen und Fluch zugleich“ für das Verfahren: „Das Drama lässt sich leicht anschauen, aber was steckt dahinter? Vieles ist nicht geklärt worden. Wir wissen sehr wenig über den Angeklagten“, macht Trode auf ein Problem aufmerksam, das den gesamten bisherigen Prozess geprägt hat. Der Angeklagte hat sich im Verfahren weder zu seiner Biografie noch zu den Vorwürfen geäußert und viele der Zeugenaussagen, auf die sich die Anklage stützt, sind schwer zu verifizieren. Auch die Herkunft von Sphejtim H. ist nicht verbrieft. Andreas Trode will in Gesprächen mit seinem Mandanten jedoch erfahren haben, dass dieser zur Volksgruppe der Aschkali gehöre, eine ethnische Minderheit in der Balkanregion, die den Roma zugerechnet wird und „gesellschaftlich und politisch diskriminiert“ werde.

Sein Mandant, dessen Person im Verfahren vernachlässigt worden sei, werde auf Klischees reduziert. Diese „verkürzte“ Betrachtungsweise verdeutlichte Trode unter anderem am Beispiel der abgeschnittenen Haare, das immer wieder genannt worden ist. Der Darstellung von Sphejtim H. zufolge soll Nafije H. diese selbst als bewusste Provokation kurz geschnitten haben, woraufhin ihr Ehemann reagiert hätte, indem er sie ganz abschor. Die Erlaubnis, sich zu schminken, müsse auf Grundlage der kulturellen Prägung seines Mandanten eher als Entgegenkommen gelten denn als „Machtgehabe“.

Zwischen den Eheleuten sei es ambivalenter zugegangen als bislang dargestellt. Nafije H. „wusste nicht, was sie wollte“ und habe ihrem Ehemann immer wieder falsche Hoffnungen gemacht, so Trode. Der schwerbehinderte Sphejtim H. (er trage zwei Hörgeräte) habe sich vom deutlich jüngeren Amir N. „gedemütigt“ gefühlt. Dieser habe ihm am Vormittag vor der Tat mitgeteilt, dass er mit Nafije verlobt sei. Nicht zufällig habe sein Mandant Amir N. zuerst angegriffen und vielleicht erwartet, dass seine Ehefrau „ganz anders reagieren“ würde. Sphejtim H., betont Trode, habe angeboten, das außereheliche Kind seiner Ehefrau anzunehmen.

Der Angeklagte ergreift schließlich doch noch selbst das Wort. Seine Dolmetscherin übersetzt: „Ich schließe mich den Ausführungen meines Anwalts an. Ich möchte mich bei allen hier entschuldigen. Jetzt tut mir die Frau leid. Und das Mädchen.“ Das Urteil wird am morgigen Mittwoch verkündet.