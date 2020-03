Doppelmord in Iserlohn: Zweite Ehe sollte Freiheit bringen

Die Beweisaufnahme im Mordprozess gegen Sphejtim H. ist so gut wie abgeschlossen. Am Mittwoch sagten am Landgericht Hagen eine Kriminalbeamtin aus Bergisch Gladbach, eine Mitarbeiterin des Iserlohner Frauenhauses, eine Verwaltungsangestellte der Bezirksregierung Arnsberg und eine Bekannte der getöteten Nafije H., die ebenfalls in dem Frauenhaus untergebracht war, als Zeugen aus.

Die 31-jährige Polizistin hatte im September 2018 mit Sphejtim und Nafije H. zu tun. „Der Angeklagte wollte seine Frau als vermisst melden“, berichtet die Beamtin. Wie sich herausgestellte habe, befand sich diese in einer Klink und wollte ins Iserlohner Frauenhaus aufbrechen. „Sie war im Deutschunterricht zusammengebrochen und wurde psychisch betreut. Verletzungen habe ich keine gesehen. Sie wirkte mitgenommen und fing immer wieder an zu weinen“, sagt die Zeugin weiter aus. Nafije H. habe von Drohungen und Gewalt durch ihren Ehemann berichtet. Dieser habe ihr den Besuch des Deutschkurses verbieten wollen.

In der Heimat stigmatisiert als „verstoßene“ Ehefrau

Die Beamtin vernahm damals auch Sphejtim H., der „nah am Wasser gebaut“ gewirkt und alle Vorwürfe abgestritten habe. Die psychischen Probleme seiner Ehefrau habe er auf gesundheitliche Schwierigkeiten bei der Erfüllung des gemeinsamen Kinderwunsches zurückgeführt. Deshalb sei er auch selbst in psychischer Behandlung. „Er hat mir stolz Bilder seiner Frau gezeigt und betont, dass er ihr erlaubt, sich zu schminken“, so die Zeugin.

Eine Mitarbeiterin des Iserlohner Frauenhauses berichtet später aus Gesprächen mit Nafije H. vieles inzwischen Bekanntes, erweitert das Bild aber um einige Details. Die Ehe mit Sphejtim H. sei „keine Liebesheirat“ gewesen, aber „freiwillig“ geschlossen worden. Nachdem sie bereits von einem früheren Ehemann „verstoßen“ worden wäre, sei ihr sozialer Stand im Kosovo prekär gewesen. Die zweite Ehe habe sie mit der Hoffnung verbunden, ihrem Heimatland den Rücken kehren zu können. Schon in ihrer ersten Ehe, so habe sie berichtet, hätte sie Gewalt erfahren.

Einer Cousine, die in Dortmund gelebt haben soll, habe Nafije H. „nicht vertraut“ – sie befürchtete wohl, ihr Aufenthaltsort könnte über die Familie an ihren Ehemann durchsickern. Mit ihrer Mutter, so sagt später eine 33-jährige Leidensgenossin aus dem Frauenhaus aus, habe sie jedoch engen Kontakt gehabt. Die Zeugin bezeichnet sich als enge Freundin der Getöteten („wie Schwestern“) und will auch bei der Geburt des Kindes im Bethanien-Krankenhaus dabei gewesen sein. Über Nafije H. und deren Leben und Verhältnis zum Angeklagten kann sie aber kaum konkreten Angaben machen. „Es war schwer, darüber zu sprechen“, sagt sie mit Blick auf traumatische Erfahrungen, die beide gemacht hätten.

Die Frauenhaus-Mitarbeiterin gibt auf die Frage von Strafverteidiger Andreas Trode zur Religion von Nafije H. deren Aussage wieder, sie sei Muslima, nehme es mit der Religionsausübung aber „nicht so genau“. Auf Bestreben des Gerichts wurden am Mittwoch kurzfristig noch Unterlagen aus dem Frauenhaus beschafft und als Beweise aufgenommen, diese Aufzeichnungen sind jedoch spärlich.

Eine als Zeugin geladene Bedienstete der Bezirksregierung, die 2015 für die Ausländerbehörde tätig war und einen Antrag auf Umverteilung von Nafije H. wegen häuslicher Gewalt bearbeitet hat, entlässt das Gericht nach wenigen Fragen. Schließlich werden Aufnahmen von Überwachungskameras aus der Vorhalle des Stadtbahnhofs gezeigt, die eine höhere Auflösung und Bildrate haben als die im Parkhaus. Zu sehen ist, wie Sphejtim H. um 10.07 Uhr die Halle betritt und sich suchend umblickt. Er trägt einen gestreiften Pullover, eine Tasche hat er nicht bei sich. Bis 14.22 Uhr verlässt er das Blickfeld wiederholt, mal Richtung Gleise, mal Richtung Vorplatz. Die meiste Zeit verbringt er mit seinem Handy, mehrfach telefoniert er. Während er zunächst sehr ruhig wirkt, die Hände in den Taschen, läuft er wenige Minuten vor der Tat deutlich energischer durchs Bild.

Gegen 14.15 Uhr bezieht er Posten hinter der Treppe zu den VHS-Räumen im Obergeschoss. Die Aufnahme einer zweiten Kamera zeigt, was er dort tut: Er läuft ein paar Stufen hinauf und observiert Richtung Bahnsteig, während er sich gleichzeitig hinter dem Geländer verbirgt. Dann zieht er verstohlen etwas aus seiner Hosentasche, Metall blitzt auf. Nach einem kurzen Blick der Vergewisserung, so scheint es, steckt Sphejtim H. das Messer zurück und geht zügig zum Ausgang an den Gleisen.

Die Verhandlung wird fortgesetzt am Mittwoch, 1. April, um 14 Uhr.