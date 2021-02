Douglas-Filiale in Iserlohn nicht von Schließungen betroffen

Iserlohn. Die Parfümeriekette Douglas hat am Montag bekannt gegeben, welche Filialen sie in NRW schließen will.

Gute Nachrichten für die Iserlohner Innenstadt. „Die Douglas-Filiale in Iserlohn ist nicht von den Schließungen betroffen“, teilte am Montag eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit.

Douglas hatte in der vergangenen Woche für Spekulationen gesorgt, nachdem die Parfümeriekette angekündigt hatte, deutschlandweit 60 der mehr als 430 Filialen zu schließen. Durch die Schließungen verlieren rund 600 Mitarbeiter ihre Jobs.

Schließungen in Dortmund, Schwerte und Menden

Mittlerweile hat Douglas bekannt gegeben, um welche Filialen es sich handelt. Allein in Nordrhein-Westfalen sind es 20 Filialen. Auf Anfrage bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens, dass mehrere Filialen in Köln, Düsseldorf, Essen und Mülheim geschlossen werden sollen. Auch die Douglas-Filialen in der Dortmunder Thier-Galerie sowie in Schwerte und Menden sind von den Schließungen betroffen.

Douglas will verstärkt auf Online-Geschäft setzen

Europaweit sollen sogar rund 500 Filialen geschlossen werden, die meisten davon in Südeuropa. Damit will Douglas rund 120 Millionen Euro sparen und sich zukünftig noch verstärkter auf das Online-Geschäft konzentrieren. Da seien die Umsätze im Geschäftsjahr 2019/2020 um 40 Prozent angestiegen.