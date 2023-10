Bei einem Unfall in Schwerte sind drei junge Männer aus Iserlohn schwer verletzt worden.

Polizei Drei Iserlohner bei Unfall in Schwerte schwer verletzt

Iserlohn/Schwerte. Das Auto eines Iserlohners ist bei einem Unfall in Schwerte von der Straße abgekommen. Der 23-Jährige und seine Begleiter wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Schwerte sind drei Männer aus Iserlohn am Samstag schwer verletzt worden. Der Wagen kam auf der B 236 in Fahrtrichtung Dortmund gegen 22.05 Uhr kurz vor der Eisenbahnunterführung von der Fahrbahn ab. Statt auf Höhe der Karl-Gerharts-Straße der leichten Rechtskurve auf die Hörder Straße zu folgen, fuhr der Iserlohner nach Polizeiangaben geradeaus über den Bordstein.

Sein Auto kollidierte auf dem Gehweg mit einem dort geparkten Fahrzeug. Dieses wurde durch den Aufprall gedreht und beide Autos schleuderten gegen eine Hauswand. Der 23 Jahre alte Fahrer und seine 19 und 23 Jahre alten Begleiter wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 21.000 Euro. Zur Unfallursache lagen zunächst keine Informationen vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn