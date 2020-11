Drei weitere Corona-Todesfälle im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis. Das Gesundheitsamt verzeichnet über das Wochenende 227 Neuinfektionen.

Über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Derzeit tragen 975 Männer und Frauen den Virus in sich und stehen unter Quarantäne. Die Zahl der Todesfälle ist am Wochenende um drei auf 46 gestiegen. Eine 80-jährige Seniorin aus Meinerzhagen starb bereits am Donnerstag. Sie wurde in Lüdenscheid stationär behandelt und beatmet. Ebenfalls stationär behandelt wurden ein 73-jähriger Mann aus Menden und ein 73-Jähriger aus Nachrodt-Wiblingwerde. Beide litten an Vorerkrankungen.

Aktuell sind 975 Menschen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus angesteckt. Mit ihnen stehen 2472 enge Kontaktpersonen unter Quarantäne. Das Gesundheitsamt verzeichnet über das Wochenende 227 Neuinfektionen. Sie verteilen sich auf Altena (+12), Balve (+2), Halver (+13), Hemer (+14), Herscheid (+1), Iserlohn (+52), Kierspe (+23), Lüdenscheid (+23), Meinerzhagen (+15), Menden (+19), Nachrodt (+1), Neuenrade (+14), Plettenberg (+5), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+31).

In den letzten sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 156,5 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert. 281 Personen konnte das Gesundheitsamt am Wochenende als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises haben heute insgesamt 435 Coronatestungen in Planung, davon 183 an der Teststation in Lüdenscheid, 117 an der Teststation in Iserlohn und 135 mobil. Derzeit werden 67 Covid-19-Patienten stationär behandelt.

Von den 23 Intensivpatienten werden 18 beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 67 Coronainfektionen, in den Schulen 45 und in den Kindertageseinrichtungen 19. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 61 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 4483 Coronafälle. 3462 Personen haben den Virus bereits überwunden; 46 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Neuigkeiten für Auslandsrückkehrer: Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster müssen Reisende aus dem Ausland in Nordrhein-Westfalen nicht mehr in Quarantäne. Die Regelung des Landes NRW wurde vorläufig außer Vollzug gesetzt „weil sie gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße und unverhältnismäßig sei“, heißt es in der Urteilsbegründung. Die Regelung lasse unberücksichtigt, so das Gericht, ob durch die Einreise zusätzliche Infektionsgefahren begründet würden. In der aktuellen Pandemielage seien das Land Nordrhein-Westfalen und ein Großteil der übrigen Bundesrepublik nach den in der Coronaeinreiseverordnung benannten Kriterien als Risikogebiete einzustufen. Das von den Rückkehrern ausgehende Infektionsrisiko stelle sich jedenfalls bei vergleichbaren Inzidenzwerten nicht anders dar, als wenn sie daheim geblieben wären.Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 240 Infizierte, 877 Gesunde, 586 Kontaktpersonen und 7 Tote

Hemer: 87 Infizierte, 295 Gesunde, 129 Kontaktpersonen und 1 Toter

Altena: 35 Infizierte, 103 Gesunde, 70 Kontaktpersonen und 1 Toter; Balve: 17 Infizierte, 51 Gesunde und 93 Kontaktpersonen; Halver: 36 Infizierte, 198 Gesunde, 251 Kontaktpersonen und 3 Tote; Herscheid: 8 Infizierte, 30 Gesunde und 11 Kontaktpersonen; Kierspe: 66 Infizierte, 125 Gesunde, 177 Kontaktpersonen und 2 Tote; Lüdenscheid: 160 Infizierte, 614 Gesunde, 413 Kontaktpersonen und 8 Tote; Meinerzhagen: 61 Infizierte, 186 Gesunde, 220 Kontaktpersonen und 6 Tote; Menden: 108 Infizierte, 395 Gesunde, 260 Kontaktpersonen und 12 Tote; Nachrodt-Wiblingwerde: 12 Infizierte, 71 Gesunde, 20 Kontaktpersonen, 1 Toter; Neuenrade: 35 Infizierte, 137 Gesunde und 59 Kontaktpersonen; Plettenberg: 25 Infizierte, 167 Gesunde, 70 Kontaktpersonen und 3 Tote: Schalksmühle: 14 Infizierte, 68 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 1 Toter; Werdohl: 71 Infizierte, 145 Gesunde, 95 Kontaktpersonen und 1 Toter.