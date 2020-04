Dreigeteiltes Holzkreuz erneut restauriert

Auf Antrag des Bundes der Vertriebenen, Kreisverband Iserlohn, ist das kunstvolle, dreigeteilte Holzkreuz mit der Inschrift „Unseren Toten in der ostdeutschen Heimat“, das im Zentrum der Gedenkstätte der deutschen Heimatvertriebenen auf den Iserlohner Hauptfriedhof steht, erneut in diesem Frühjahr restauriert worden. Petra Langhals, Leiterin der Abteilung Beschäftigungsförderung der Stadt Iserlohn, veranlasste bei der städtischen Holzwerkstatt an der Oberen Mühle die Restaurierung.

Die Arbeiten wurden im Rahmen der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme vom Leiter der Holzwerkstatt, Antony Alvarado, und Helmut Heinrich mit viel Engagement ausgeführt. Petra Langhals erklärt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer erfreut seien, Tätigkeiten von praktischem Nutzen im Rahmen der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme ausüben zu können.

Inzwischen ist die Aufstellung der restaurierten Kreuze auf dem Hauptfriedhof erfolgt. Der Bund der Vertriebenen würdigt diese Arbeit sehr, dankt allen Beteiligten und verweist auf die langjährige Geschichte der Gedenkstätte in Iserlohn.

Vor 65 Jahren, im Jahr 1955, wurde die Gedenkstätte mit den ostdeutschen Kreuzen auf Initiative des Kreisvertriebenenbeirates Iserlohn unter Leitung von Walter Zielke durch den von 1956-1961 amtierenden Iserlohner Oberbürgermeister und Ehrenbürger Fritz Rustemeyer (1898-1965) eingeweiht. Seit dieser Zeit findet regelmäßig am Volkstrauertag eine kurze Gedenkstunde statt, bei der auch ein Kranz niedergelegt wird. Am 1. November, dem Allerheiligentag, und am Totensonntag gedenken unzählige Heimatvertriebene und Aussiedler dort ihrer Verstorbenen aus der Heimat. Eine Vielzahl von Grablichtern als Zeichen der Erinnerung und der Hoffnung werden entzündet und leuchten lange in die Nacht hinein. Besonders erfreulich sei es, dass sich an diesem Gedenken in der letzten Zeit viele junge Menschen beteiligen. Die Gedenkstätte mit der Beschriftung „Unseren Toten in der ostdeutschen Heimat“ ist zentral gelegen und gut erreichbar.

Ein zentraler Ortdes Gedenkens

„Der Bund der Vertriebenen dankt sowohl der Stadt Iserlohn und den Beteiligten der Holzwerkstatt für die regelmäßige Restaurierung der Kreuze als auch der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, Ortsgruppe Iserlohn, für die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Pflege und Betreuung der Gedenkstätte. Ohne dieses Engagement wäre es den Heimatvertriebenen und Aussiedlern und deren Nachkommen nicht möglich, an einem zentralen Ort in Iserlohn ihren in der fernen Heimat verstorbenen Familienangehörigen zu gedenken“, schreibt dazu Hans-Joachim Muschiol.