Die Polizei hat am Mittwochabend in Iserlohn eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt.

Verkehr Drogen und Alkohol: Wo die Polizei in Iserlohn fündig wurde

Iserlohn Die Polizei hat in Iserlohn am Mittwoch eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Wo genau und wie oft die Polizei fündig wurde.

Am Mittwochabend haben Beamte der Polizeiwache in Iserlohn zwischen 18 und 1 Uhr den Verkehr auf der Dortmunder Straße kontrolliert. Im Visier dabei: Fahrzeugführer, die sich unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol hinters Steuer setzen. Und tatsächlich wurden die Einsatzkräfte fündig, wie die Polizei am Donnerstag vermeldet.

Für zwei Fahrzeugführer ging es wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Drogen zur Blutprobe auf die Polizeiwache. Darüber hinaus schrieben die Beamten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Mängeln oder nicht genehmigter Veränderungen an Fahrzeugen.

Zwei Autos waren zudem ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Zusätzlich stellten die Polizisten rund 60 weitere Verstöße fest. Die Polizeiwache in Iserlohn wird auch in Zukunft weitere derartige Schwerpunktkontrollen durchführen.

