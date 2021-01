Drüpplingser sagen ihr Schützenfest ab

Erst im Juni 2022 wird wieder in Drüpplingsen Schützenfest gefeiert und dann hoffentlich so wie in Zeiten vor Corona.

Drüpplingsen. Während der BSV Drüpplingsen sein für Anfang Juni geplantes Fest absagt, wollen der IBSV und die St.-Sebastian-Schützen noch abwarten.

Alle Freunde des Drüpplingser Schützenfestes müssen sich noch ein weiteres Jahr gedulden: Bevor es jetzt in die Endphase für die Planung gegangen wäre, hat der Vorstand des Bürgerschützenvereins beschlossen, das große Volksfest Anfang Juni abzusagen. Der IBSV und die Sümmeraner St.-Sebastian-Schützen, die Anfang beziehungsweise Ende Juli gerne wieder feiern wollen, möchten sich derweil ihre Entscheidung darüber noch offen lassen.

Zugleich mit dem Schützenfest hat der BSV Drüpplingsen auch schon das Osterfeuer im April abgesagt. „Die Gesundheit der Mitglieder und der Gäste steht für uns dabei absolut im Vordergrund“, erklärt der BSV-Vorsitzende Rainer Lewe. Und die sei angesichts der Tatsache, dass in den nächsten Monaten die nötige Immunität in der Bevölkerung durch Impfungen nicht erreicht werde, „bei Veranstaltungen dieser Größenordnung leider einfach nicht gewährleistet“.

Der wirtschaftliche Aspekt sei zweitrangig, dürfe aber natürlich auch nicht vergessen werden. So seien solche Veranstaltungen in Corona-Zeiten von den Auflagen her, wenn auch nur sehr schwierig, aber doch im Prinzip eventuell realisierbar. Wenn aber von vornherein zugleich klar ist, dass aufgrund der beschränkten Besucherzahl am Ende beispielsweise nur 50 Prozent der Kosten überhaupt gedeckt werden könnten, „ist ein Schützenfest wirtschaftlich eben einfach nicht darstellbar“, macht Lewe deutlich, der sich dazu auch mit Festwirt Karl Beuscher ausgetauscht hat. Denn dann gehe es letztendlich möglicherweise auch um die wirtschaftliche Existenz des Vereins. „Momentan sind wir aber finanziell gut aufgestellt und brauchen – Stand jetzt – auch keine öffentlichen Hilfen.“

Mit Ausnahme eines Beteiligten, der die Hoffnung für ein Volksfest im Juni noch nicht aufgeben wollte, hat der Vorsitzende in den Gesprächen mit allen Kooperationspartnern nur Zustimmung und Verständnis für die Entscheidung bekommen und erfahren. Den bereits gebuchten Bands „6th Avenue“ und „Mirage“ hat Lewe nun Verträge für das kommende Jahr zugesagt. Zur Musikkapelle Rückholz, die zum zweiten Mal das ganze Fest-Wochenende die Schützen begleitet hätte, pflegt der Vorsitzende aus langjähriger Freundschaft sowieso immer einen engen Kontakt. „Die haben ihre Planung für den Bockbierabend im März, zu dem wir schon vergangenes Jahr erstmals mit einer Delegation fahren wollten, auch nicht weiter verfolgt“, berichtet Lewe.

„Für die Rückholzer hätten wir jetzt auch Bus und Hotel buchen müssen“, macht der Vorsitzende deutlich, was in der Planungsendphase angestanden hätte. Außerdem wären unter anderem die nötigen Genehmigungen bei den Behörden beantragt worden: „Und wären dann möglicherweise zwei bis drei Tage vor dem Fest doch wieder zurückgezogen worden“, verweist Lewe auf die Planungsunsicherheit angesichts der Dynamik der Pandemie. Je nach Lage will der Vorstand des BSV dann auch in den kommenden Monaten über kleinere Veranstaltungen wie die Schnadegänge oder die Jahreshauptversammlung im April separat entscheiden und rechtzeitig informieren.

Ob und in welcher Form das Fest des Iserlohner Bürger-Schützenvereins vom 2. bis 5. Juli stattfinden kann, möchte Oberst Wolfgang Barabo mit seinem Team frühestens in einem Monat entscheiden – und von der dann gültigen Lage und Prognose abhängig machen. „Schon jetzt ist klar, dass wir in diesem Jahr spontan reagieren müssen. Und genauso wie spontan eben vieles abgesagt werden muss, ist andererseits aber auch einiges vielleicht kurzfristig doch möglich“, sagt Barabo und möchte die Hoffnung nicht aufgeben.

Auch Michael Hilker von der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft verweist auf die bekanntermaßen zuletzt sterbende Hoffnung. „Wir brauchen aber auch momentan noch gar keine Entscheidung zu treffen“, sagt der Oberst mit Blick auf die Planungsphase, die in Sümmern aufgrund der eigenen Halle wesentlich kürzer sei und durch den Fest-Termin Ende Juli ja auch später beginne. „Wir werden die weitere Entwicklung abwarten und dann in Ruhe mit dem geschäftsführenden Vorstand besprechen, unter welchen Bedingungen vielleicht gefeiert werden kann oder auch nicht."