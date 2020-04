Drüpplingser sagen Schützenfest ab

Drüpplingsen. Eine Verschiebung kommt für die Mitglieder des Vorstands nicht in Frage.

Samstagmittag, strahlender Sonnenschein und blauer Himmel über dem Gelände, wo eigentlich in diesem Moment das Material für das Osterfeuer umgeschichtet werden würde. Doch der Platz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus und den Räumen des BSV Drüpplingsen ist leer.

„Das Wetter wäre heute perfekt gewesen“, sagt der 1. Vorsitzende Rainer Lewe mit Blick auf das ausgefallene Osterfeuer. Das ist nicht die einzige Veranstaltung, die den Bestimmungen rund um das Coronavirus zum Opfer fällt. Die Schnadegänge im März hatten die BSV-Verantwortlichen absagen müssen, und am 3. April haben sie schweren Herzens entschieden, auch das diesjährige Schützenfest ersatzlos zu streichen.

„Wir hatten uns vorher schon Gedanken gemacht und mit anderen Vereinen Kontakt aufgenommen“, sagt Rainer Lewe. Nachdem die Stadt Iserlohn alle Veranstaltungen abgesagt hatte, Fragen von Mitgliedern sich gehäuft hätten, musste eine Entscheidung her. „Wir können hier nicht am ersten Juni-Wochenende mit mehr als 2000 Leuten feiern“, ist sich der Vorsitzende der Verantwortung gegenüber Mitgliedern, Besuchern und Beschäftigten an Imbissbuden, Getränkeständen und dergleichen bewusst. „Selbst wenn es eine Genehmigung geben würde, wären die Auflagen wahrscheinlich sehr hoch.“

Bis auf Genehmigungen war alles organisiert

Verträge mit Festwirten, Musikern und Zeltverleihern laufen teils über Jahre, Bands wurden auch direkt nach dem letzten Schützenfest gebucht. „Alle hatten Verständnis, wir konnten uns mit allen einigen“, sagt Lewe mit Blick auf die zu erwartenden finanziellen Ausfälle. Mit einer vierstelligen, wenn nicht sogar fünfstelligen Summe sei zu rechnen. Der Verein habe glücklicherweise keine Schulden, vor vier Jahren hätte eine Festabsage und damit verbundene Einnahmenausfall ein großes Problem bedeutet. „Doch die Finanzeinbußen sind nicht so schwerwiegend wie der emotionale Verlust“, erklärt er. Das Drüpplingser Schützenfest sei ein Anziehungspunkt auch über die Region hinaus. Und viele, die das Dorf verlassen haben, würden eigens dafür anreisen. Gerade während der vergangenen Jahre habe das Fest eine sehr gute Resonanz erfahren, die neu etablierten Biergärten hätten dieses Jahr sogar noch mehr Raum einnehmen sollen. Alles sei organisiert gewesen, lediglich die Genehmigungen von Seiten der Behörden hätten noch gefehlt.

Das Schützenfest zu verschieben, sei jedoch keine Option. „Ein Königsjahr geht ein Jahr“, unterstreicht der Vorsitzende. Sobald sich die Lage entspannt habe, frühestens jedoch im September, wollen die Drüpplingser feiern, aber eben nicht in Form eines Schützenfestes.

Fahrt zu befreundeter Kapelle ebenfalls ausgefallen

Im vergangenen Jahr hatte die bayerische Musikkapelle Rückholz ihre Premiere an der Heidestraße gefeiert. Auch für dieses Jahr war ein Besuch inklusive Auftritten geplant. Der Bus für die 40 Mitglieder war bereits bestellt. Und die Drüpplingser wollten Ende März mit doppelt so vielen Mitreisenden ein Wochenende im Allgäu bei den Kapellenmitgliedern verbringen. „Es war ein tolles Programm geplant, auch ein Bockbierabend war dabei. Das Ganze wurde seit Sommer 2019 geplant“, erzählt Lewe. Er und die eigentlich Mitreisenden haben dann via WhatsApp-Videokonferenz Kontakt zu denen gehalten, mit denen sie eigentlich hätten mit Bockbier anstoßen wollen. Den Ausflug wollen sie aber nachholen.