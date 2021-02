„Durchfahrt verboten“ wird wieder kassiert

Sümmern. Einige Verkehrsschilder an der Rittershausstraße dürften nur ein kurzes Gastspiel geben.

Seit Mittwochabend ist klar: Die jüngste Änderung der Verkehrsregelung im Bereich Rittershausstraße wird wieder kassiert, nachdem daran erst am Dienstag noch letzte Veränderungen vorgenommen worden waren (wir berichteten). Mit deutlicher Mehrheit votierte der Verkehrsausschuss dafür, einen Beschluss dieses Gremiums vom September wieder zurückzunehmen. Da der Verkehrsausschuss pandemiebedingt in Form einer Videokonferenz tagte, bedarf die „Empfehlung“ noch einer Bestätigung durch den Hauptausschuss, der am 23. Februar tagt. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse in diesem Punkt dürfte das aber nur noch Formsache sein. Insofern kann der SIH die Entfernung der jüngst angebrachten Schilder schon einmal in den Arbeitsplan aufnehmen. Auf die Tagesordnung des Verkehrsausschusses gekommen war das Thema durch einen gemeinsamen Antrag von CDU, FDP und UWG.

Der Durchgangsverkehrmuss reduziert werden

Warum der plötzliche Kurswechsel? Michael Schmitt (CDU) ordnete den Septemberbeschluss, die Einfahrt in die Rittershausstraße im Bereich des Wendehammers in Höhe Hegestück zu untersagen (Ausnahme Bus- und Radverkehr) dahingehend ein, dass man nach jahrelangen Diskussionen ohne irgendwelche erkennbaren Fortschritte ein Signal habe setzen wollen. Dabei sei man aber wohl über das Ziel hinaus geschossen, aber eben auch deshalb, weil dem Gremium keine ausreichende Datenlage vorgelegt worden sei. Die vermissten belastbaren Daten soll nun ein Verkehrsgutachten liefern, für das der Ausschuss ebenfalls den Weg frei machte. Am Ende, so Schmitt, müsse es das Ziel sein, den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Auf Betreiben von Manuel Huff (Die Linke) wurde eine Konkretisierung in die Richtung vorgenommen, dass künftig nur noch Anlieger des Wohngebietes Rittershausstraße/Feldmarkring den strittigen Bereich befahren sollen.

Im Rahmen des Verkehrsgutachtens soll aber nicht nur die Rittershausstraße, sondern das ganze Gebiet beleuchtet werden, so auch die Kornblumenstraße, wo es ebenfalls einige Unzufriedenheit gibt. Die Notwendigkeit eines solchen Gutachtens begründete Schmitt damit, dass der Verwaltung offenbar die technischen Möglichkeiten fehlen würden, alle notwendigen Parameter zu ermitteln. Die seien aber zwingend erforderlich, um endlich zu tragfähigen Lösungen kommen zu können. Gemeinsam mit Nils Koschinsky (FDP) plädierte Schmitt dafür, die bereitzustellenden Mittel für ein solches Gutachten zunächst auf 20.000 Euro zu deckeln, die Verwaltung hatte in einer groben Schätzung 30.000 Euro aufgerufen. Im Beschluss blieb es aber beim geringeren Betrag, notfalls müsse nachgebessert werden.

Stadtbaurat Thorsten Grote und der für Verkehr zuständige Ressortleiter Christian Eichhorn begrüßten den Beschluss, mit einem Gutachten die Situation näher zu beleuchten. Es reiche eben nicht aus, nur die Fahrzeugfrequenzen zu erfassen. „Wir müssen wissen, woher der der Verkehr kommt und warum er sich einen Weg durch dieses Gebiet sucht“, sagte Grote. Verkehrsplaner Michael Kuprat machte darauf aufmerksam, dass der Großteil des Verkehrs durch die rund 2000 bis 2500 Menschen entstehe, die im Wohngebiet Feldmarkring leben würden. Und auch innerhalb dieses Gebietes gebe es unterschiedliche Auffassungen. Die Bewohner im inneren Kern wollten, dass ihre Häuser über die drei Zufahrten gut erreichbar seien, die Bewohner an diesen Zufahrten dagegen würden sich eine Beruhigung der Verkehrssituation wünschen. Insofern werde es auch keine Lösungen geben, die allen Wünschen gerecht werden könnten. Das hat offenbar auch Manuel Huff (Linke) auf dem Schirm, der feststellte, dass sich hier nicht immer die zahlenmäßig größere Interessengruppe durchsetzen dürfe.

Eine Hoffnung, dem Problem Durchgangsverkehr beizukommen, ruht auch weiterhin auf der Achse Hegestück/Am großen Teich. Allerdings, so brachte es Thorsten Grote in die Diskussion ein, habe der zweite Kreisverkehr (Sümmerner Straße/Am großen Teich) bislang nicht die gewünschte Wirkung entfacht. Es besteht aber weiterhin Hoffnung. Denn auch die inzwischen vollzogene Aufhebung der Rechts-vor-Links-Regelung Am großen Teich soll diese Strecke ja attraktiver für den Durchgangsverkehr machen. Der gebilligte Antrag von CDU, FDP und UWG geht hier noch einen Schritt weiter. Auch am Hegestück soll Rechts-vor-Links fallen und eine abknickende Vorfahrt die Achse Hegestück/Am großen Teich nochmals stärken.

Zum Verkehrsgutachten merkte Michael Kuprat von der Stadt an, dass bei der Datenerhebung die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu berücksichtigen seien. Homeoffice und Lockdown hätten erhebliche Einflüsse auf die Verkehrssituation. Es müsse verhindert werden, dass am Ende auf Basis eines Datenpaketes gearbeitet werde, welches nicht der Realität in Normalzeiten entspräche. Eine zutreffende Feststellung, dann schoss Kuprat aber noch ein Eigentor. In einer Art „Grundsatzerklärung“ wollte er deutlich machen, dass die Verwaltung immer intensiv am Thema Verkehrssituation Rittershausstraße gearbeitet und auch immer wieder versucht habe, Lösungen zu erzielen. Das brachte die Politik in Rage. Alle Initiativen seien von der Politik gekommen, nie von der Verwaltung, befand Manuel Huff. Und er haderte damit, dass schon wieder ein teures Verkehrsgutachten benötigt werde. „Wir leisten uns hier eine Verkehrsplanung, die kaum ein Projekt selber plant und immer wieder alles extern vergibt.“ Wenn der Verkehrsplanung technische Mittel fehlen würden, dann solle sie diese beantragen. Huff kündigte an, dass darüber demnächst im Rahmen einer regulären Ausschusssitzung gesprochen werden müsse.

Die Rittershausstraße stand auch bei einem weiteren Tagesordnungspunkt im Fokus. Auf Initiative der FDP wurde die Verkehrssituation zwischen Hegestück und der Einmündung Berglose beraten. Hintergrund war es, dass der Vorstoß, auf diesem Abschnitt der Rittershausstraße Tempo 50 (bislang Tempo 100) einzuführen, bei Polizei/Kreis und Straßen NRW nicht auf Gegenliebe gestoßen sei. Nils Koschinsky machte in diese Richtung den Vorwurf, dass dort am Schreibtisch entschieden werde, ohne die Situation vor Ort zu kennen. Das Argument, dass in dem Bereich bislang nichts gravierendes passiert sei, könne keine Begründung sein. Gefährdet, so Martin Isbruch (Grüne), sei durch das hohe Tempo insbesondere auch der Radverkehr, der dort durchaus zahlreich zu finden sei. Auch Fußgängerverkehr gibt es dort reichlich. Schließlich sprach sich der Ausschuss dafür aus, seinen gefassten Beschluss zur Temporeduzierung nochmals zu bekräftigen.