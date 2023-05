E-Scooter in Iserlohn gestohlen und beschädigt

In Iserlohn sind am Wochenende E-Scooter gestohlen und beschädigt worden.

Iserlohn. Auf die Akkus von E-Scootern haben es Täter in Iserlohn offenbar abgesehen. In einem Fall wurde auch ein Fahrzeug im Ganzen gestohlen.

Gestohlene und beschädigte E-Scooter haben die Polizei in Iserlohn am langen Wochenende beschäftigt.

Am Sonntag zwischen 7 und 10 Uhr wurde am Seniorenzentrum an der Schulstraße ein E-Scooter gestohlen. Die Eigentümerin hatte ihr Gefährt laut Polizei mit einem Schloss an einem Metallbügel gesichert. Um 10 Uhr lag jedoch nur noch das Schloss an dem Bügel.

Zwei andere beschädigte E-Scooter wurden am Montag an dem Fahrradweg entlang des Abbabaches Am Westhang gefunden. An beiden Fahrzeugen fehlten die Akkus, an einem das Hinterrad.

