Ebby-Kids aus Iserlohn-Hennen: Kreativ durch die Krise

In der Ecke des Wohnzimmers von Familie Ebmeyer steht der große Flügel, das Instrument, das die vier Geschwister Minori-Sophie (12), Takumi Alexis (10), Haruki Aaron (8) und Ayumi-Marie (10 Monate) begeistert. Dort sitzen die „Ebby Kids“, wie sie sich auf YouTube nennen, täglich davor, studieren neue Klavierstücke ein und stellen die Videos online, um in Zeiten von Corona den Menschen eine Freude zu bereiten.

„Zuerst war es gar nicht für die Öffentlichkeit geplant. Wir wollten das eher für uns machen“, erzählt Minori-Sophie. Die Zwölfjährige hätte eigentlich gemeinsam mit Takumi Alexis am Landeswettbewerb für „Jugend Musiziert“ teilnehmen sollen, der aufgrund der Corona-Krise ausgefallen ist. „Deswegen haben wir noch nach einem neuen Ziel gesucht“, erklärt die junge Pianistin weiter.

Zunächst haben sie die Videos nur für ihren Bekanntenkreis aufgenommen und diese an die Großeltern und Freunde verschickt. Die Videos haben so begeistert, dass immer mehr Anfragen kamen, ob die Videos auch weiter geteilt werden dürfen. Daraufhin veröffentlichten sie die Videos auf der Videoplattform YouTube. Mittlerweile haben sie 33 Musikvideos veröffentlicht und 90 Abonnenten auf ihrem YouTube-Kanal dazu bekommen.

„Es hat sich immer weiter gesteigert“, sagt Vater Adrian Ebmeyer. „Am Anfang waren es leichte Klavierstücke. Das hat sich immer weiter entwickelt, und es sind auch viele bekannte Stücke dazu gekommen.“ Auf ein gemeinsames Lieblingsstück können sich die Ebby-Kids nicht einigen, jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Vom „Pachelbel Canon“ über „Bella Ciao“ bis zum Titelsong von „Fluch der Karibik“ ist alles vertreten.

„Meistens spielen wir zu zweit oder zu dritt, manchmal aber auch zu viert“, sagt Minori-Sophie und blickt mit einem Lächeln auf ihre Schwester. Denn auch die zehn Monate alte Ayumi-Marie begeistert sich bereits für das Tasteninstrument, zieht sich daran hoch und drückt die Tasten. „Sie möchte auch am liebsten immer direkt mit uns mitspielen“, ergänzt Takumi Alexis.

Jeden Tag ein neues unbekanntes Klavierstück

Die Klavierstücke, die die Geschwister aufnehmen, sind immer Stücke, die sie vorher noch nicht gespielt haben – das bedeutet einige Stunden an Übungszeit. So bleiben die drei weiterhin in Übung und können während der Corona-Krise das Notenlesen und das „vom Blatt spielen“ weiter vertiefen. Hinzu kommen noch die Übungsstücke, die sie für die Musikschule lernen müssen. „Die YouTube-Videos sind also ein zusätzlicher Spaß, den die Kinder auch sehr ernstnehmen“, so Adrian Ebmeyer, der ebenso wie seine Frau Tomoko Yano-Ebmeyer an der Musikschule unterrichtet. „Es ist ein schöner Beitrag, auch für die Leute, die alleine zuhause sind und sich täglich an der Musik erfreuen können“, sagt Tomoko Yano-Ebmeyer.