EC-Betrug in Iserlohn: Polizei gibt Fahndungsbilder raus

Die Polizei bittet nach einem Bankkarten-Betrug in Iserlohn um Hinweise.

Iserlohn Der Täter hatte in Iserlohn einen Mann abgelenkt und mit dessen Bankkarten einen vierstelligen Betrag erbeutet. Bilder vom Verdächtigen hier.

Die Polizei fahndet nach einem Computerbetrug nach einer unbekannten männlichen Person und hat mehrere Fahndungsfotos veröffentlicht. Bei der Tat hatte ein Mann in einer Bankfiliale in Iserlohn zunächst Bargeld am Geldautomaten abgehoben.

Hierbei spähte der bislang unbekannte Tatverdächtige zunächst die PIN-Nummer aus und lenkte den Mann so ab, dass er zwei Bankkarten aus dem Automaten entnehmen konnte. Anschließend hob er mittels der beiden Karten einen vierstelligen Eurobetrag vom Konto des Geschädigten ab.

Die Tat ereignete sich am Montag, 11. Dezember zwischen 9.15 und 9.25 Uhr. Der Tatverdächtige ist zwischen 170 und 180 cm groß und soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

