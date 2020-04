„Echte Erfolgsstory in der Not-Situation“

Iserlohn. Einigen Iserlohner Gesamtschülern macht der neue Unterricht so viel Spaß, dass sie in den Osterferien weitermachen möchten.

Dass die neuen Formen des digitalen Unterrichts, zu denen auch die 1300 Schüler und 110 Lehrer der Gesamtschule Iserlohn seit den angeordneten Schul-Schließungen vor drei Wochen greifen müssen, eine solche Begeisterung auslösen, hätte wohl keiner gedacht: „Es gibt sogar Schüler aus der Oberstufe, die fragen: Können wir nicht in den Osterferien weitermachen? Wir wollen das, wir brauchen das, so zu arbeiten“, freut sich Ausbildungskoordinator Christoph Demtröder und bilanziert: „Insgesamt ist das für uns in dieser Not-Situation eine echte Erfolgsstory.“

Sie sei – und da nicken Schulleiterin Barbara Brühl und der Didaktischer Leiter Michael Spatz im Video-Interview gleich genauso zustimmend – das Ergebnis vielfältiger Bemühungen des gesamten Kollegiums im Hintergrund und natürlich auch der Bereitschaft und dem Willen der Schüler und Eltern dabei mitzuziehen. „Wir standen vor gut drei Wochen vor der Herausforderung, ganz schnell eine Infrastruktur zu schaffen, die den Vorgaben der Landesregierung und zugleich unserem Unterrichtsstil Rechnung trägt“, berichtet Demtröder.

„Padlet“ bietet weit mehr als nur Übungsaufgaben

Während den Schülern am letzten Tag vor dem „Schul-Shutdown“ alle Bücher mit nach Hause gegeben wurden, machten sich die Lehrer auf Vorschlag ihrer Kollegin Cornelia Schmidt mit der digitalen Pinnwand „Padlet“ vertraut, die auf dem PC, aber auch dem Tablet oder Handy genutzt werden kann. „Was seitdem für jede der neun Jahrgangsstufen dort nicht nur an Übungsaufgaben und Materialien, sondern auch an zusätzlichen, auch kulturellen Angeboten dazu gekommen ist und jeden Tag immer noch weiter wächst, begeistert mich immer wieder aufs Neue“, sagt Barbara Brühl.

Aber nicht nur über diesen Kanal, über den die Schüler täglich hunderte von Antworten zurückschicken würden, die dann natürlich entsprechend auch von den Lehrern korrigiert und wieder zurückgesendet würden, laufe die Kommunikation. Über Facetime- oder Skype-Videoanrufe, über die Microsoft-Teams-Plattform und mit Videokonferenzen (teils mit ganzen Kursen und über die Dauer einer Schulstunde) bleiben Lehrer und Schüler täglich in Kontakt. „So bekommen wir natürlich auch die Rückmeldung, wenn Schüler ,abgetaucht’ sind oder wenn sie Sorgen haben“, sagt Demtröder.

So hat beispielsweise seine Kollegin Vanessa Hytroski, die für die Jahrgangsstufen 7 und 8 verantwortlich ist, von einigen ihrer Siebtklässler gehört, dass sie den richtigen Unterricht vermissen würden: „Die möchten den Stoff nicht mehr durch Videos oder von Mama und Papa erklärt bekommen.“ Auf der anderen Seite habe sie festgestellt, dass einigen sonst schwächeren Schülern diese Unterrichtsform sehr entgegenkommt, sie viel mehr anspricht: „Die arbeiten viel strukturierter. Von einer Schülerin, von der ich ein dreiviertel Jahr quasi nichts im Unterricht gehört habe, habe ich zum Beispiel eine vierseitige Ausarbeitung bekommen.“

Die Collage des Mathe-Leistungskurses von Lehrerin Alexandra Münzberg (2. Reihe von unten, 2. v. li.) ist eine von elf, die im Rahmen der Fotoaktion entstanden sind. „La pomme est rouge (toujours)“ ist ein „Running Gag“ des Kurses, der damit zeigen will, dass Mathematiker durchaus auch mehrsprachigen Unterricht können. Foto: Privat / IKZ

Als ein Zeichen dafür, dass die echte Begegnung in der Schule vermisst wird, sieht Christoph Demtröder auch die Resonanz auf die schulinterne Fotoaktion, bei der die Klassen und Kurse jeweils gemeinsam eine Collage erstellt haben. „Das war ein Selbstläufer, wo alle gerne auch im Team mitgemacht haben. Da war dieses Wir-, dieses Gemeinschaftsgefühl zu spüren, das man auch in dieser schwierigen Zeit aufrechterhalten wollte und will.“ Sehr gefreut haben sich die Verantwortlichen auch über die Resonanz auf eine erste Online-Umfrage zum digitalen Unterricht, an der sich 243 Eltern und 110 Schüler beteiligt haben. „Es ging uns um ein erstes Feedback: Wie kommt das an? Aber auch: Erreichen wir auch die Schüler, die technisch nicht so gut ausgestattet sind?“, erläutert Demtröder, der insgesamt eine „hohe Zufriedenheit mit den Angeboten“ bilanziert und zugleich allen Eltern für ihre Mitwirkung überhaupt in den vergangenen Wochen dankt. Zugleich habe es Anregungen gegeben, die man direkt umgesetzt habe. Ob die tatsächlich gewirkt hätten und bei Eltern und Schülern angekommen seien, das, so Barbara Brühl, solle mit der zweiten Umfrage, die heute Abend endet, überprüft werden.

Generell, so Michael Spatz, habe man in den vergangenen drei Wochen schon viele Erfahrungen sammeln können, die nun in die Überlegungen einfließen, wie die Digitalisierung künftig den normalen Unterricht bereichern kann: „Beispielsweise bei unserem Lernzeiten-Konzept, wo wir stärker differenzieren könnten und die Schüler immer Zugriff auf die individuellen Aufgaben hätten.“ Barbara Brühl ist sich jedenfalls sicher: „Wir sind einen Riesen-Schritt vorangekommen, was die Digitalisierung angeht.“