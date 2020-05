Eher verhaltener Start in der Gastronomie

Durch die neuen von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen dürfen auch die Gastronomen wieder öffnen. Für die Wilde Ente am Seilersee ist der erste Tag bereits am Montag gelaufen. Gegen Mittag herrschte im Restaurant noch ziemliche Leere. „Wir haben hier natürlich nicht ganz so viel Laufkundschaft“, sagt Gastronomieleiter Bernd Sommerfeldt. Doch die ersten Reservierungen für den Nachmittag und frühen Abend stehen dennoch. Auf die neuen Maßnahmen sind Bernd Sommerfeldt und sein Team bereits vorbereitet. In den vergangenen Tagen wurden mit Maßband die Abstände zwischen den Tischen vermessen und in einer Raumskizze festgehalten. Verschoben werden darf nun nichts mehr, auch kein zusätzlicher Stuhl darf an einem Tisch herangestellt werden. „Falls wir kontrolliert werden, muss es so wie auf der Skizze sein“, erklärt der Gastronom.

Und auch für die Gäste und Kellner ändert sich einiges für den Restaurantbetrieb, das jetzt umgesetzt werden muss. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen die Restaurantbesucher bei ihrer Ankunft zunächst ihre Kontaktadressen hinterlassen, es wird genaustens dokumentiert, in welchem Zeitraum sie sich im Restaurant aufhielten und an welchem Tisch sie gesessen haben.

Hygienevorschriften waren in der Gastronomie bereits vor der Corona-Pandemie sehr hoch, doch die Mitarbeiter müssen jetzt mindestens jede halbe Stunde ihre Hände waschen und desinfizieren – und es auch in einer Liste dokumentieren.

Bedient wird mit Mund-Nasen-Schutz. „Dabei sollen so wenig Gespräche wie möglich geführt werden“, erklärt Sommerfeldt. Und für die Bedienung gilt es, den kürzesten Weg einzuhalten. Die Getränke und Speisen werden beim Servieren an das Tischende gestellt, so dass die Gäste sich die Teller und Getränke selbst nehmen.

Herausfordernd wird es dann für die Kellnerinnen und Kellner, trotz der vielen Auflagen den Gästen Freundlichkeit zu vermitteln. „Da wird vermutlich auch einiges an Atmosphäre genommen“, sagt Alexandra Schenk, Direktorin des Hotels VierJahreszeiten, zu dem die Wilde Ente gehört. Denn das gesellschaftliche Gefühl, das in einem Restaurant entstehe, leide unter den Maßnahmen. Für die Kellner Celin und Eike jedoch nur eine „Sache der Routine“.

Restaurantbetrieb in der Innenstadt läuft langsam an

In der Innenstadt sind am Montagmittag die Restaurants noch teilweise geschlossen, da der Montag ein üblicher Ruhetag ist. In den Restaurants, die geöffnet haben, ist kaum was los. So auch bei Maria’s. Die Tische und Stühle sind leer. „Es sind wenig Gäste da. Ich weiß nicht, ob die Leute aus Angst nicht kommen“, sagt Maria Argyrokastiri. Vor und in der Kuhbar sind die Sitzmöglichkeiten noch gesperrt, es bleibt trotz Lockerungen beim to-go- Verkauf. „Wir haben aufgrund der Größe des Raumes nicht die Möglichkeit, die Mindestabstände einzuhalten“, erklärt Mitarbeiterin Denise Spanel.

In den nächsten Tagen werden weitere Gastronomen wieder eröffnen. Das Café Fuchs und Hase öffnet heute planmäßig. „Die Vorbereitungen laufen gut“, sagt Alex Dulling, Inhaber des Cafés. „Wir werden die Sache langsam angehen.“