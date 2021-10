Ehrung für verdiente Blutspender in Iserlohn

Die Blutspender-Ehrung des DRK Iserlohn erfolgte diesmal an zwei Terminen. Ingrid Isbruch (erste Reihe, pinke Jacke) führte beim ersten Treffen die Liste der Geehrten an: Sie spendete 175 Mal Blut.

Iserlohn. Beim Deutschen Roten Kreuz Iserlohn gab es jetzt wieder Grund zum Feiern. Einem Spender gelingt Einmaliges.

Eigentlich hätte Ingrid Isbruch gerne weitergemacht, „aber ich durfte aus Altersgründen nicht“, bedauert die ältere Dame, die zu den Urgesteinen der Iserlohner Blutspender-Szene gehört. Tatsächlich ist das Spenden „nur“ bis zum vollendeten 75. Lebensjahr möglich. Isbruch tröstet sich: „Ich hatte ein festes Ziel: Ich wollte 175 Mal spenden – und das habe ich geschafft.“ Dabei werde die Anzahl inzwischen per Computer erfasst, früher habe es einen Stempel in den Spenderpass gegeben. „Trotzdem habe ich immer ganz genau mitgezählt – man weiß ja nie.“

Wie auch für die vielen anderen verdienten Spender, die an den beiden Abenden für ihre Treue geehrt wurden, so gehört der Gang zum Deutschen Roten Kreuz für Angela Wiesemann inzwischen zum Leben dazu: „Ich nehme mir die Zeit gerne, wenn ich anderen Menschen so helfen kann.“ Wiesemann wünscht sich, dass viele ihrem Beispiel folgen. Ihr Rat: „Man sollte den Tag vorher viel trinken, das darf man nicht vergessen.“ Und noch etwas sei wichtig: Der herzhafte Biss in das „Spender-Würstchen“, wenn alles vorbei ist, um neue Kraft zu schöpfen. Sie wünscht sich, dass auch diesbezüglich bald wieder Normalität einkehrt: Noch erhalten die Spender eine eigens für sie gepackte Tüte mit Leckereien.

„Das gab es bei uns noch nie. Eine tolle Leistung“

Eine ganz besondere Ehrung konnte Pascal Hülle, Vorstand DRK Kreisverband Iserlohn, vornehmen: „Das gab es bei uns noch nie“, freut er sich. „Das ist eine tolle Leistung!“ Das Lob galt Dietrich Döring. Der 72-Jährige hat für Iserlohn bislang einmaliges geschafft: Er spendete 200 Mal Blut – was für eine Zahl! „Für mich ist das ganz normal“, meint Döring bescheiden. „Ich kann es, also mache ich es auch.“ Ein festes Ziel habe er sich nicht gesetzt, einfach so lange weiter spenden, wie es erlaubt ist und es der Körper zulässt.

Beim zweiten Treffen der Blutspender wurde sie nur von Dietrich Döring (obere Reihe, 3. v. li.) in den Schatten gestellt: Der 72-Jährige spendete bislang 200 Mal Blut – und will noch lange nicht aufhören. Foto: Miriam Mandt Böckelmann / IKZ

Dass hinter einem solchen Spendertag ein riesiges Engagement der ehrenamtlichen Helfer steckt, betonte Klaus Remus, der als Blutspenderbeauftragter seit fünf Jahren die Termine koordiniert und organisiert. „Im Jahr 2020 gab es 17 Termine in ganz Iserlohn, 1966 Menschen haben gespendet und 774 ehrenamtliche Helferstunden sind dafür geleistet worden“, so Remus. „Wir sind 31 Helfer – alle über 60 Jahre – und die Arbeit geht morgens um sieben Uhr mit dem Brötchenschmieren los.“ Auch er wünscht sich, dass das gemütliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen bald wieder möglich ist. Remus: „Diese Geselligkeit gehört zur Spende dazu, das ist eine ganz besondere Atmosphäre.“ Später verteilten sich die Ehrenamtlichen dann auf die verschiedenen Stationen bei einer Spende: Das gehe von der Lotsenstelle bis zum Ruhebereich, alles sei gewissenhaft zu regeln. Und darin waren sich alle geehrten Spender einig: Man habe sich immer bestens umsorgt und aufgehoben gefühlt, hieß es.

Hoffnung, dass künftig mehr junge Leute kommen

Renate Kopietz vom DRK sprach den Spendern ihren Dank aus und verwies auf die vielen Änderungen, die die Pandemie mit sich gebracht hätte. So seien zunächst gar keine Spenden durchgeführt worden, später hätten Studien gezeigt, dass keine Gefahr bestünde und alles sei langsam wieder angelaufen. „Bei der Spenden-Aktion im Juni 2020 in der Almelo-Hallo hatten wir 265 Spender“, sagte Kopietz. „Das ist wichtig, denn Blut wird jederzeit und frisch benötigt.“ Denn die Zeit, in der gespendetes Blut und seine Bestandteile verwendet werden können, ist knapp. Blutplättchen beispielsweise müssen innerhalb von vier Tagen nach der Spende übertragen werden. Kopietz: „Ich wünsche mir deshalb, dass auch wieder mehr jüngere Menschen den Weg zu uns finden.“ Denn: „Blut kann man nicht ersetzen. So weit sind wir noch nicht“, erklärte Pascal Hülle. „Wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie ihren kostbaren Lebenssaft geben, damit andere Menschen weiterleben können.“

Die Geehrten: 50. Spende: Guido Kompernaß, Manfred Kindler, Angela Wiesemann, Hans Pielsticker, Jens Freiburg, Thomas Kirchhoff; 75. Spende: Werner Grünewald, Stefan Alberts, Ute Häntzschel; 100. Spende: Ulrich Böhm, Christel Ablers, Erwin Brükkenkamp; 125. Spende: Harald Schnepper; 175. Spende: Ingrid Isbruch; 200. Spende: Dietrich Döring.

