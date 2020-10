Ein bleibender Ort für die alten Glocken

Glocken führen in der Regel ein recht verstecktes Dasein. Hoch oben im Glockenturm der Kirchen versteckt kann man sie zwar weithin hören, sehen kann man sie aber nur sehr selten. Dabei ist doch durchaus sehenswert, wie groß und mächtig diese aus Metall gegossenen Klangkörper sind, und welche Bedeutung sie auch durch ihre Inschriften und Namen haben.

Das hatten auch die Mitglieder des Fördervereins zur Rettung der Bauernkirche im Sinn, als sie im Jahr 2008 noch mit Horst Fischer an der Spitze die vier alten und nicht mehr sicheren Glocken der Bauernkirche durch neue ersetzen mussten. Schon damals wurde der feste Entschluss gefasst, die Glocken nicht wegzugeben oder zu verschrotten, sondern sie zu erhalten und vor der Bauernkirche der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Eine Zeit lang standen sie einfach so auf dem Vorplatz. Dann wurden sie abgebaut und eingelagert. Der Plan wurde aber weiterverfolgt. Bei der Neugestaltung des Fritz-Kühn-Platzes wurde bereits das Fundament für ein Glockenhäuschen gegossen. Aktuell erfolgt nun der Bau dieses Häuschens, damit die Glocken wettergeschützt und frisch aufpoliert für jeden sichtbar präsentiert werden können. Die Glocken hängen schon in dem Metallgestell. Das Dach ist auch noch weitgehend fertig. Noch ist das Häuschen aber eine Baustelle, was auf jeden Fall noch fehlt, ist eine Einzäunung, um die Glocken auch vor Vandalismus zu schützen.

Im Krieg eingeschmolzen, 1925 neu gegossen

Die Geschichte der Glocken der Bauernkirche ist lang und bewegt. Sie reicht zurück bis ins Mittelalter und ist in dem 2009 im Mönnig-Verlag erschienenen Buch „Die Glocken der Bauernkirche“ von Paul-Hermann Schieber sehr gut dokumentiert. Die Geschichte der Glocken, die nun vor der Bauernkirche einen bleibenden Platz bekommen, geht auf das Jahr 1918 zurück. Da nämlich wurden ihre Vorgänger abgebaut und am Ende des Ersten Weltkriegs zur Munitionsproduktion eingeschmolzen.

Sieben Jahre lang musste Iserlohns älteste Kirche danach ohne eigenes Geläut auskommen, bis 1925 die nun ausgestellten vier Glocken von der Klangstahlglockengießerei Schilling und Lattermann in Apolda gegossen wurden – aus der Not heraus im vergleichsweise preiswerten Eisenhartgussverfahren.

Die m

2008 wurden die Glocken abgenommen und zunächst auf dem Kirchplatz ausgestellt. Foto: Josef WRONSKI

indere Qualität wurde spätestens deutlich, als der Förderverein die Kirche übernahm und die bestellten Gutachter erklärten, dass die Glocken größtenteils schwer verrostet seien und aus Sicherheitsgründen ersetzt werden müssen. Im Jahr 2008 wurden sie schließlich durch neue, in Hannover erworbene, Glocken ersetzt. 83 Jahre lang hatten sie die Gläubigen zur Kirche gerufen, wie es in dem Buch von Paul-Hermann Schieber heißt. Dort wird auch schon angekündigt, dass sie einen „ehrenhaften Platz zur lebendigen Anschauung“ vor der Kirche bekommen sollen.

Die Kürze ihrer Dienstzeit kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre Einweihung am 25. Oktober 1925 das „Riesen-Ereignis seit Menschengedenken war“, wie es damals im Kreisanzeiger hieß. Denn die Glockenweihe markierte den Auftakt zur „400-Jahr-Feier der Evangelischen in Iserlohn“. Auch das ist in dem Buch von Paul-Hermann Schieber dokumentiert und mit Quellen aus dem Iserlohner Kreisanzeiger unterlegt. Darin heißt es: „Wohl selten hat das altehrwürdige Gotteshaus eine so zahlreiche andächtige Gemeinde gehabt wie gestern, als es galt, die vier neuen Stahlglocken durch feierlichen Gottesdienst einzuweihen. […] Aus allen Orten der weit verzweigten Kirchspielsgemeinde war Alt und Jung zahlreich herbeigeeilt, um Zeuge der würdigen und schönen Weihefeier zu sein, durch Chorlieder der Gesangsvereine aus Gerlingsen, Wermingsen und Iserlohnerheide noch wirkungsvoll vertieft wurde. […] Möge das schöne Geläut immer eine andächtige Gemeinde zu dem alten Gotteshause rufen! Mögen die Glocken, gemäß ihrer Bestimmung, das unablässige Sehnen in der Menschenbrust nach Freude und Friede recht bald erfüllen! Das walte Gott.“