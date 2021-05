Ein Corona-Umzug ist ein echter Kraftakt

Iserlohn. Es gibt leichtere Aufgaben, als in Coronazeiten einen Umzug zu organisieren.

Umziehen, das bedeutet oft – im wahrsten Sinne des Wortes – einen Kraftakt. Freunde und Bekannte, die sich als Helfer anbieten, sind deshalb hoch willkommen. Das Problem: Aufgrund der Kontaktbeschränkungen sind derzeit nur Treffen mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und einer weiteren Person gestattet, kurz gesagt: Nur ein weiterer Umzugshelfer ist erlaubt. Wie soll das gehen? – fragen sich da viele. Kann man da nicht mal eine Ausnahme machen?

Die Nachfrage beim Iserlohner Ordnungsamt ergibt: Ausnahmen sind nicht möglich, aber: „Wir haben natürlich Verständnis für die Problematik. Besonders im ersten Lockdown gab es viele Nachfragen aus der Bevölkerung, inzwischen scheint es aber so, als hätten sich alle daran gewöhnt“, sagt Ordnungsamt-Leiter Jens Rinke. Sein Tipp an alle Umzugswilligen: „Beginnen Sie rechtzeitig mit den Planungen und teilen Sie die Helfer an unterschiedlichen Arbeitsorten ein. Das heißt: Ein Helfer trägt die Sachen – natürlich mit Abstand und Maske – aus der Wohnung, ein anderer übernimmt dann den Transport und wieder ein anderer hilft dabei, die Möbel in die neue Wohnung zu tragen.“ So würden alle Regeln eingehalten, alles sei gut planbar und der Umzug gehe rasch über die Bühne.

Geimpfte Umzugshelfer fallennicht unter die Regelungen

Auch wichtig: Um 22 Uhr muss alles am neuen Ort sein, ein Umzug zählt nicht als unabweisbarer Grund die Wohnung zu verlassen. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Vollständig geimpfte Umzugshelfer fallen nicht unter die zuvor genannten Regelungen. Wer sich die Arbeit nicht selbst machen will oder kann, setzt auf die Hilfe eines Umzugsunternehmens. Diese müssen sich zwar auch an die Hygienebestimmungen halten, können jedoch trotz Lockdown weiterarbeiten.

Es gelten die allgemeinen Regelungen für Dienstleistungsbetriebe, da aber bei Umzugsunternehmen keine körperliche Nähe zum Kunden notwendig ist, sind diese von den Beschränkungen nicht betroffen.

Wer sich einen Umzug unter Corona-Bedingungen nicht zutraut, sollte eines beachten: Trotz Pandemie gilt – Vertrag ist Vertrag. Und dieser Mietvertrag beginnt eben zur vereinbarten Zeit, die Miete muss bezahlt werden – unabhängig vom tatsächlichen Einzugstermin. Das heißt dann wohl: kräftig frühstücken, Ärmel hochkrempeln und hoch geht’s mit der Waschmaschine!

