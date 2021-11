Ein Dutzend neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Die Inzidenz im Märkischen Kreis liegt bei 323,5.

73 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt binnen eines Tages (Vorwoche: 79). Insgesamt sind aktuell 2082 Menschen mit Covid-19 infiziert. 26.503 Personen gelten als genesen.

In den Krankenhäusern bleibt die Situation weiterhin angespannt. 60 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden stationär behandelt – davon liegen 13 auf der Intensivstation, sechs von ihnen müssen beatmet werden. Von den 13 Intensivpatienten sind zwei Personen geimpft, elf sind ungeimpft.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (2), Balve (5), Halver (1), Hemer (3), Herscheid (1), Iserlohn (12), Kierspe (3), Lüdenscheid (14), Meinerzhagen (1), Menden (3), Nachrodt-Wiblingwerde (7), Neuenrade (1), Plettenberg (14), Schalksmühle (2), Werdohl (4). Aktuelle Indexfälle: 2.082 (Vortag: 2.265; Vorwoche: 1.476). In Quarantäne befinden sich zudem 509 Menschen. Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben 23 infizierte Bewohner, 36 Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen gibt es 284 Indexfälle, an Kitas 50.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt bei 323,5 (Vortag: 325,5; Vorwoche: 267,9)

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 78 Infizierte, 896 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene

• Balve: 35 Infizierte, 473 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 128 Infizierte, 1.187 Gesundete, 38 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 156 Infizierte, 1.892 Gesundete, 41 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 36 Infizierte, 327 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 360 Infizierte, 5.686 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 86 Verstorbene

• Kierspe: 214 Infizierte, 1.413 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 20 Verstorbene

• Lüdenscheid: 436 Infizierte, 5.458 Gesundete, 117 Kontaktpersonen und 86 Verstorbene

• Meinerzhagen: 125 Infizierte, 1.797 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Menden: 182 Infizierte, 2.683 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 30 Infizierte, 348 Gesundete, 8 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 49 Infizierte, 685 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Plettenberg: 123 Infizierte, 1.762 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 41 Verstorbene

• Schalksmühle: 42 Infizierte, 405 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 86 Infizierte, 1.491 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

Bei zwei infizierten Personen wird der Wohnort noch ermittelt.

