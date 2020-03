Ein Flohmarkt „rund ums Pferd“

Iserlohn. Einen Flohmarkt „rund ums Pferd“ gibt es am 8. März in Iserlohn.

Den Stallschrank ausmisten, Platz für Neues schaffen, Stöbern und Neues ausprobieren – das ist das Motto für den „Flohmarkt rund ums Pferd“, zu dem der Reiterverein Iserlohn am Sonntag, 8. März, ab 11 Uhr an den Campus Seilersee einlädt. Ab 9 Uhr können die Stände in der kleinen Reithalle am Reiterweg 24 aufgebaut werden. Anmeldungen per Mail an flohmarkt@reiterverein-iserlohn.de oder unter 0151/68160086 sind noch möglich. Die Standgebühr beträgt fünf Euro. Auch Kuchenspenden werden gerne entgegen genommen.