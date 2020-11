Ein Graben zieht sich durch die SPD

Die Bürgermeisterwahl hat bei der krisengeschüttelten Iserlohner SPD ein Nachspiel gehabt. Vor allem die denkwürdige Vertreterversammlung Mitte Juni, bei der sich die Partei geschlossen auf den Wahlkampf einstimmen wollte und Martin Luckert als Bürgermeisterkandidaten ernannt hat, hat im Nachgang zu einem Beben in der Partei geführt. Knapp ein Dutzend Sozialdemokraten um den in einer Kampfabstimmung um Listenplatz 4 unterlegenen Clemens Bien hatte damals die Aula der Gesamtschule Seilersee unter Protest verlassen.

Der Graben, der sich da offenkundig durch die Partei zog, hat sich anschließend noch vertieft. Matthias Riad Miro hat nach kurzer Bedenkzeit im Juli den Vorsitz des Ortsvereins Zentrum niedergelegt und ist in den Ortsverein Nordwest gewechselt, den Clemens Bien leitet. Neun weitere Genossen folgten ihm, darunter fünf Mitglieder aus dem Kreis der Jusos.

Gleichzeitig legten vier Vorstandsmitglieder der Jusos ihre Ämter nieder, darunter auch der langjährige Vorsitzende Willi Berlinski. Übrig blieben dort nur noch der Vorsitzende Nico Chrupalla (Mitglied im neuen Kreistag) und sein Stellvertreter Simon Block (Mitglied im neuen Rat der Stadt). Riad Miro hatte sich bereits beim SPD-Stadtverbandsparteitag im November 2019 als Gegenkandidat von Eva Kitz zur Wahl für das Amt des Stadtverbandsvorsitzenden aufstellen lassen, war in der Abstimmung aber unterlegen – ein demokratischer Prozess, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, mit dessen Ausgang er gut leben könne. Es sei damals vor allem um inhaltliche Dinge gegangen, um den Wunsch nach stärkerer politischer und thematischer Arbeit.

Im Juni ging es um die Zukunft der Iserlohner SPD

Der Wahlparteitag im Juni, bei dem Bürgermeisterkandidat Martin Luckert offiziell gewählt und die Listenplätze für die Kommunalwahl per Abstimmung festgelegt wurden, habe dann aber eine ganz andere Qualität gehabt. „Da ging es um die Zukunft der Iserlohner SPD“, sagt er. Und da vor allem um die Altersstruktur. Er sei oft dafür kritisiert worden, dass er sich für eine Verjüngung der überalterten Ratsfraktion eingesetzt habe. Die Nachwuchsarbeit sei aber eminent wichtig. Es sei erforderlich, möglichst viele junge Menschen für die Zukunft der Partei zu gewinnen. Als dann Clemens Bien als eines der wenigen Ratsmitglieder unter 35 Jahren raus gedrängt wurde, sei das ein „starkes Stück“ gewesen, das am Ende zu dem Entschluss, seine Ämter niederzulegen und den Ortsverein zu wechseln, geführt habe.

Ähnlich äußert sich auch Willi Berlinski auf Anfrage unserer Zeitung. Der 23-Jährige hatte schon im April 2019 den Juso-Vorsitz abgegeben, um sich stärker seinem Studium widmen zu können. Allerdings sei er als Beisitzer im Vorstand geblieben, um den Übergang zu erleichtern und weiter mitzuhelfen. Bis zu dem Parteitag im Juni, der, wie er sagt, das Ergebnis eines längeren und unerfreulichen Prozesses gewesen sei. „Der SPD Iserlohn fehlt der Wille zur Erneuerung“, sagt er. Sein Ziel als Juso-Vorsitzender sei es gewesen, die jungen Leute über neue Strukturen, etwa über Mitglieder-Vollversammlungen, mehr an inhaltlichen Prozessen zu beteiligen, die sonst nur im engen Zirkel der Fraktion besprochen würden. Er habe außerdem versucht, mehr junge Leute als Bürgervertreter an der Fraktionsarbeit zu beteiligen und habe eine deutliche Verjüngung angestrebt. „An jungen Köpfen fehlt es bei uns nicht.“

Geschafft habe er das aber am Ende nicht, stattdessen habe er sich den Vorwurf anhören müssen, nur auf Posten zu schielen und die Pro­bleme nicht anzusprechen. Der Parteitag im Juni, bei dem Clemens Bien als „junger und talentierter stellvertretender Fraktionsvorsitzender“, wie er sagt, auf seinem aussichtsreichen Listenplatz gegen einen über 70-Jährigen ausgetauscht worden sei, sei der Schlusspunkt dieser Entwicklung gewesen. Es sei klar gewesen, dass sich die Altersstruktur nicht verändert. Berlinski wollte das damals so nicht stehen lassen und hatte einen Textvorschlag als mögliche schriftliche Erklärung in den Juso-Vorstand eingebracht. Als dieser Vorschlag dann direkt an den Fraktionsvorsitzen Peter Leye weitergeleitet worden war, sei das ein zusätzlicher Vertrauensbruch innerhalb der Jusos gewesen, der zu dem Ausscheiden des gesamten Vorstandes außer dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter geführt habe. Auch Riad Miro fühlt sich über das vergebliche Ringen um eine Verjüngung hinaus nicht fair behandelt.

Beim Wahlparteitag etwa sei ihm und seiner Gruppe das schlechte Abschneiden von Martin Luckert bei der Kandidatenwahl im Juni (nur 28 der 39 stimmberechtigten Delegierten hatten damals für Luckert als einzigem Kandidaten gestimmt) zur Last gelegt worden, was absoluter Unsinn gewesen sei. Er habe in seinem Ortsverein immer für Luckert geworben. Es sei einfach Stimmung gegen ihn und Clemens Bien gemacht worden. „Ich bin zu dem Punkt gekommen, an dem ich den Weg, den die Partei geht, als Funktionär nicht mehr mitgehen möchte“, sagt er. Das ehrenamtliche Engagement als Ortsvereinsvorsitzender mache so keinen Spaß mehr. „Ich werde aber immer Sozialdemokrat bleiben.“

Hoffnung auf stärkere inhaltliche Arbeit

Allerdings habe er gemerkt, dass der Ortsverein Zentrum nun von Leuten dominiert werde, die auch auf Stadtverbandsebene den Ton angeben und mit denen er nicht mehr zusammenarbeiten möchte, weswegen er sich zusammen mit neun Parteifreunden zum Wechsel nach Nordwest entschieden habe. Zusammen mit Clemens Bien habe er schon in der Vergangenheit sozialdemokratische Themen nach vorne gebracht. Von dem Wechsel erhofft er sich nun eine stärkere Hinwendung zu inhaltlichen Themen. „Das ist für mich Parteiarbeit: Sozialdemokratische Themen auf Ortsebene diskutieren.“

Eva Kitz nimmt Stellung

Hauptstreitpunkt bei der Auseinandersetzung innerhalb der SPD ist die Altersstruktur und der Wille zur Erneuerung. Den Vorwurf, dass dieser Wille fehle, möchte die Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzende Eva Kitz so nicht stehen lassen. In einer Stellungnahme schreibt sie: „Wenn wir uns über Erneuerung der SPD unterhalten – gerade wenn es darum geht, jünger und weiblicher werden zu wollen –, sind wir in Iserlohn erfolgreich.“ Mit Blick auf die Fakten verweist sie darauf, dass in der neuen Ratsperiode der Fraktion mehr Frauen (7) als Männer (6) angehören. „Wir haben den höchsten Frauenanteil einer Iserlohner Ratsfraktion (53,8 Prozent) und stellen insgesamt ein Drittel aller Ratsfrauen.“

Sechs der 13 SPD-Ratsmitglieder seien neu im Rat. Die SPD-Fraktion habe erstmals eine Frau als Fraktionsvorsitzende. „Wir stellen vier Vorsitzende von Fachausschüssen, von denen zwei Frauen sind. Unser jüngstes Fraktionsmitglied ist 19 Jahre alt. Dem Stadtverband und drei von fünf Ortsvereinen stehen Frauen vor, eine davon ist im Juso-Alter.“ Der Vorschlag für die Ratsliste, so Kitz in ihrer Reaktion, werde vom Stadtverbandsvorstand auf Grundlage der Wahlkreisnominierungen der Ortsvereine eingebracht. „Wenn ein Ortsverein seine Juso-Kandidatinnen und -Kandidaten nach vorn bringen möchte, müsste er sie in der internen Reihung auch nach vorn stellen. Das liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Ortsvereins. Genauso wie die Gestaltung der politischen Arbeit.“