Ein Herzensblauer im doppelten Sinne

Iserlohn. Mit Michael Kuchenbecker verlässt ein Mann die Polizei, der in nur wenigen Jahren Spuren hinterlassen hat.

Irgendetwas stimmt hier nicht, doch was? Das Büro von Michael Kuchenbecker, Abteilungsleiter Polizei im Märkischen Kreis, im achten Stock des Polizei-Hochhauses an der Friedrichstraße. Der Blick geht auf das Rathaus, Iserlohn und darüber hinaus. Auf dem Fensterbrett Bilder der Familie, Frau, Sohn, Tochter, drei Enkelkinder, auch die Wand hinter dem Schreibtisch hängt voller Erinnerungen an eine lange Laufbahn, die nun zum 30. April offiziell mit der Pensionierung zu Ende geht.

Wenig stimmig ist allerdings die Farbgebung. Blau und weiß, Wimpel, Logos, Bilder, ein Kalender mit dem langjährigen Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes obenauf, selbst die Schranktüren sind in Vereinsfarben lackiert. Mittendrin allerdings: Farbtupfer in Schwarz und Gelb, auf einem Bild ist der ausgeschnittene Kopf von Kuchenbecker neben anderen auf die Dortmunder Südtribüne montiert. Auf einem anderen Bild wird die Schalker Vize-Meisterschaft von 2001 gefeiert. Allerdings von Dortmunder Seite. Kuchenbecker hatte in der Dortmunder Direktion in freudiger Erwartung eine Art Schalke-Altar aufgebaut. Die Kollegen ließen es sich nicht nehmen, das Ganze fotografisch zu dokumentieren.

Über sieben Jahre war der heute 62-Jährige Leiter der Polizeidirektion 1 in Dortmund. Ein Blauer im „Feindesland“ sozusagen, der sich dort allerdings viele Freunde gemacht hat. „Das war ein permanenter Frotzelfundus“, sagt der Letmather, der es nach langem beruflichen Exil 2016 doch noch (fast) in die Heimat zurückgeschafft hat, und trotz der relativ kurzen Zeit Spuren hinterlassen hat.

Kuchenbecker, ein freundlicher Mann mit bodenständigem Humor, ist ein Freund offener, manchmal markiger Worte. Man kann ihn sich als zupackenden Typen vorstellen. Spricht man mit den Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, so finden diese in der Regel lobende Worte. Keine Selbstverständlichkeit. Kuchenbecker gilt als jemand, der ein breites Kreuz hat, wenn mal was ist. Wenn Kollegen mal beleidigt oder gar bespuckt wurden, stellt er als Behördenleiter stets einen eigenen Strafantrag. „Da bin ich eisenhart“, sagt er. „Das bin ich den Kollegen schuldig.“

Als Führungskraft, ist er überzeugt, könne man nur so erfolgreich sein, wie es die Mitarbeiter zuließen. Diejenigen zum Beispiel, die bei Minusgraden und Regen auf der Straße unterwegs sind, „während ich hier im warmen Büro hocke“. Eigentlich sei er auch immer lieber draußen gewesen. „Das wird dann im Laufe der Karriere leider weniger. Man darf aber nicht vergessen, wo man herkommt.“

Kein schlechtes Stichwort. Wobei Kuchenbecker eigentlich in Dortmund auf die Welt gekommen ist. Wenn man seine Fußball-Vorlieben berücksichtigt, kommt die nächste Behauptung nicht überraschend: „Das war eigentlich ein Unfall.“ Die schwangere Mutter, damals in Plettenberg wohnend, habe eigentlich nur eine Freundin in Dortmund besuchen wollen. „Da klopfte dann der kleine Michael an.“

„Da ging es ab. Ich fand Geschmack an der Arbeit“

Ein Unfall – das sei auch seine Karriere bei der Polizei gewissermaßen gewesen. „Ich wusste nicht, was ich machen sollte.“ Er schreibt Bewerbungen. Unter anderem für den kaufmännischen Bereich. Bei der Polizei nehmen sie ihn. „Und ich habe immer alle Lehrgänge gut bestanden.“ Im April 1980 wird er nach Köln versetzt. „Da ging es ab. Ich fand Geschmack an der Arbeit.“ 1986 schließt er die Fachhochschule für Verwaltung ab, wird danach Dienstgruppenleiter in Gummersbach. „So schnell, das war damals ungewöhnlich.“

In gleicher Funktion wirkt er von 1988 bis 1992 in Lüdenscheid. Es folgen knappe 2,5 Jahre in Warendorf, 1996 geht es nach Dortmund, mit Abteilungsführung für Bereitschaftspolizei und Sonderdienste, dann die sieben Jahre als Leiter der Polizeidirektion 1 bis 2007. Mit Nazi-Demos, Fußball, Derby. Ereignisreiche Jahre. Lange Zeit ist er verantwortlich für das Westfalenstadion, das vermutlich nur wenige Schalker so oft aus der Nähe gesehen haben wie er.

Heikler allerdings noch seien zum Beispiel die Gorleben-Einsätze gewesen. „Weil das ein Klientel war, das Grenzen überschritten hat.“ Mit Zwillen schoss. Oder mit Molotow-Cocktails warf. „Schwere Verletzungen hatte ich zum Glück nie.“

Von 2007 bis 2016 geht es zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste nach Duisburg, als Abteilungsleiter für Einsatzangelegenheiten. „1,5 Stunden pro Strecke“, blickt er zurück. Wie auf den anderen Stationen hat er Letmathe, wohin die Familie 1969 zog, immer die Treue gehalten. Jetzt brauche er nur acht Minuten bis zur Arbeit.

„Leider waren es nur vier Jahre“, sagt Kuchenbecker über seine Rückkehr nach Iserlohn.

40 Jahre bei der Polizei – da hat sich doch bestimmt eine Menge verändert? Die Abläufe seien formaler geworden. Und: „Der Respekt ist erodiert“, sagt Kuchenbecker. Gegenüber der Polizei. Und auch allgemein. „Widerstand hat es immer gegeben. Aber in der Intensität hat das deutlich zugenommen.“ Eine Hauptursache seien die sozialen Medien, glaubt der Letmather. „Die Menschen sind allgemein kritikfreudiger geworden, was grundsätzlich auch okay ist.“ Nicht aber die häufig gewählte Tonlage.

„Wir brachen die Hilfe der Bürger für den Erfolg“

Die größten Erfolge erziele die Polizei, wenn die Menschen sie informieren. „Wir brauchen die Hilfe der Bürger, sie sollen die 110 wählen“, sagt er. Positiv sei auch die bessere technische Ausrüstung.

Nun die Pensionierung. Mehr Freizeit, mehr Letmathe, mehr Familie, klar. Vielleicht ein bisschen Trecker fahren, scherzt er. Die Tochter hat einen Hof. Und natürlich Fußball. Mit einem Bierchen. Eines seiner Hobbys ist der Besuch internationaler Fußballspiele.

Zurück im schalke-lastigen Büro im achten Stock im Hochhaus an der Friedrichstraße. Man kann vermuten, der Farbwechsel bei der Polizei von Grün hin zu Blau habe dem fortan Herzensblauen im doppelten Sinne eine gewisse Freude bereitet. Der Nachfolger von Michael Kuchenbecker steht indes noch nicht fest. Der Letmather grinst. Mit Blick auf die blau-weißen Wände und Schranktüren in seinem Büro sagt er: „Wenn er kein Schalker ist, dann hat er wohl ein Problem.“

Abteilungsleiter Polizei

Der Abteilungsleiter Polizei untersteht direkt dem Landrat und hat die Dienst- und Fachaufsicht über die zirka 750 Mitarbeiter der Kreis-Polizei.

Er trägt die fachliche Gesamtverantwortung. Ihm unterstehen die Leiter der vier Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz, Kriminalität, Verkehr, Zentrale Aufgaben sowie der Leiter des Leitungsstabes.