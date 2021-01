Online dem Lehrer auf die Finger gucken

Fernunterricht ist für die Musikschule Gröhlich existenzsichernd, doch es fehlt das Persönliche, das beim musizieren wichtig ist.

Iserlohn. „Live und in Farbe ist doch etwas ganz anderes, als so formell und eher unpersönlich übers Internet“, sagt Silvia Svoboda, nachdem sie gerade eine Online-Unterrichtsstunde beendet hat und das Laptop zuklappt. Da sei zum Beispiel einer ihren älteren Schüler, schon über 70, den die Gesangslehrerin gewöhnlich in den Räumen der privaten Musikschule von Dietmar Gröhlich unterrichtet. Das geht jetzt eben nur noch online, was natürlich besser ist, als wenn die Stunden wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen komplett ausfallen müssten. „Aber trotzdem fehlt der persönliche Kontakt“, sagt Silvia Svoboda. Denn zusammen zu musizieren oder zu singen – selbst in Form eines Unterrichts – habe nun mal auch eine soziale Komponente. „Da wird persönliches Vertrauen aufgebaut, und ich kann die Menschen, wenn sie mir gegenüberstehen, einfach besser motivieren,“ erklärt die Vokal-Trainerin. Und schließlich werde neben dem Lernen auch mal über ganz andere Themen gesprochen. „Das vermissen die Schüler schon“, sagt Silvia Svoboda, als wir sie gemeinsam mit dem Inhaber der Musikschule, Dietmar Gröhlich, in den großzügigen Unterrichtsräumen an der Kluse besuchen. All die vielen Keyboards, Gitarren, Schlagzeuge und anderen Instrumente hier dienen derzeit allein der Dekoration. Wo sich sonst Schülerinnen und Schüler jeden Alters getroffen haben, um zu musizieren, erwartet den Besucher nun eine gespenstige Stille.

„Was ich selbst an altbackenem Musikunterricht kennenlernen musste, wollte ich moderner und anders machen“, erklärt der 55-Jährige, warum er 1996 den Entschluss gefasst hatte, seine Karriere als Musiker an den Nagel zu hängen und sich ganz der Musik-Pädagogik zu widmen. Heute – ein Vierteljahrhundert später – arbeitet er gemeinsam mit zehn Kolleginnen und Kollegen in seiner Musikschule, fördert musikalische Früherziehung in Familienzentren und erreicht damit über 400 Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis über 70 Jahren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Pop- und Rockmusik – „wir bieten aber auch Klassik an“, sagt Gröhlich, der sich noch genau an diesen Freitag, den 13., im März erinnert, an dem von jetzt auf gleich plötzlich alles anders war, was sein Unternehmen betrifft. „Am Abend dieses Freitags sollte eigentlich unser Jahreskonzert im Jazzclub Henkelmann steigen, alles war vorbereitet, Karten verkauft“, blickt der Gitarrist zurück. Fünf Ensembles und elf Solisten sollten das Publikum unterhalten. „Wir mussten kurzfristig absagen und gerieten erst einmal in eine echte Schockstarre“, sagt der Iserlohner.

Als die überwunden war, startete Dietmar Gröhlich mit seinem Team sofort durch. „Wir hatten schon ein bisschen Erfahrung mit Unterricht per Skype und Zoom, und das bauten wir dann innerhalb einer Woche als Ersatz für Präsenzunterricht komplett aus“, erinnert sich Gröhlich. Und auch daran, dass das Team während dieser Zeit enger zusammengewachsen sei – „wir haben alle an einem Strang gezogen, das war das Positive daran“.

Natürlich sei die Online-Variante die Rettung gewesen, um weiterhin Unterricht geben zu können. „Und da sprechen wir auch ein Hoch auf unsere Schüler und die Eltern aus, die das Ganze mitmachen und uns jetzt übers Internet gewissermaßen in ihr Zuhause lassen“, sagt Gröhlich, der mittlerweile fast alle Haustiere seiner Schüler kennt. Der neue Unterricht zeige aber auch, wie wichtig der Präsenzunterricht an Musikschulen sei. „Und für Schülerinnen und Schüler ist es auch nicht immer einfach“, sagt der Musiklehrer. Man stelle sich vor, dass nun in den eigenen vier Wänden an Instrumenten oder der Gesang geübt wird, „da hört jeder mit, und die Schülerinnen und Schüler können oft nicht so frei aufspielen, wie hier im geschützten Raum einer Musikschule“, erklärt Gröhlich. Von Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen „Lärmbelästigung" einmal ganz abgesehen.

Was die Zukunft bringen wird, das wissen auch Dietmar Gröhlich und Silvia Svoboda nicht. „Wir haben bereits im ersten Lockdown alles vorbereitet, um die Hygiene-Anforderungen zu erfüllen“ erklärt der Iserlohner und zeigt auf die vielen Plexiglas-Wände, die richtungsweisenden Pfeile auf dem Parkett und Desinfektions-Stationen – das alles sei allein schon eine enorme Investition gewesen. So bleibt den Musik-Pädagogen nichts anderes als Tasha und Akiro, den beiden Hunden des Hauses, die täglich auf der Fensterbank sitzen und darauf warten, dass endlich wieder Schüler ins Haus kommen und für musikalisches Leben sorgen.