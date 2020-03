Ein Jahr voller Tiefschläge für den ISSV

Der Sommer 2019 glänzte mit hohen Temperaturen und Sonne satt. Und doch: Das vergangene Jahr war für die Verantwortlichen des Iserlohner Schleddenhofer Schwimmvereins (ISSV) salopp gesagt zum „In-die-Tonne-Kloppen“. Zwei Wasserrohrbrüche, die den Schleddenhof lahmlegten und mit einigen Tausend Euro ins Kontor schlugen, unerwartete Probleme beim Personal, das mit der Badeaufsicht betraut ist, und das leidliche Thema Parkplatzsituation am Seilersee. „Vor einem Jahr standen wir der Saison noch sehr optimistisch gegenüber – aber dann kam doch alles anders“, resümierte die ISSV-Vorsitzende Stephanie Hennecke, als sie kurz vor ihrer Wiederwahl bei der Jahreshauptversammlung ihren Bericht vortrug. Trotz aller Widrigkeiten und auch finanzieller Verluste hofft die Vorsitzende nun auf eine entspanntere Saison.

In der abgelaufenen Saison begannen die Probleme schon bei der Eröffnung, die ohne Anschwimmen stattfinden musste. Wegen der späten Osterferien war eine Wasserüberleitung aus dem Seilerseebad erst am 5. Mai möglich. Und so konnten zur Eröffnung nur das neugestaltete Kleinkinderbecken und die neuen Duschen besichtigt werden. „Dass das Bad dann überhaupt geöffnet werden konnte, haben wir verdammt vielen Menschen zu verdanken, die tatkräftig mit anfassten“, sagte Stephanie Hennecke.

Im Verlauf der Saison stand der ISSV dann weiter vor einigen Herausforderungen: Der Seilerseeparkplatz bekam das Schranken- und Münzensystem und der Schwimmmeister trat von seinem Vertrag zurück. „Wir konnten aber zum Glück auf unser junges Team zurückgreifen“, erklärte Stephanie Hennecke.

Und dann – ausgerechnet in der heißesten Phase des Sommers – fehlte am 23. Juni plötzlich Wasser im großen Becken, das übrige war zudem noch trübe. Bis in die Nacht hinein wurde mit Hilfe von Mitarbeitern der Stadtwerke ein Hy­drant gefunden, um Wasser nachfüllen zu können.

In Erinnerung brachte die Vorsitzende auch den bis dahin undenkbar gewesenen Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Schleddenhof, über den auch der WDR berichtete. „Aufgrund der Respektlosigkeit einiger Badegäste und um unser Aufsichtspersonal an heißen Tagen zu unterstützen und zu schützen, entschieden wir uns dazu“, erklärte Stephanie Hennecke. Auch für die kommende Saison werde der Verein auf einen Sicherheitsdienst an heißen Tagen zurückgreifen.

Parkplatz: Entscheidungwird im Sommer erwartet

Beim wichtigsten Thema, der Parkplatzsituation, konnte die Vorsitzende nur um Geduld bitten: „Wir warten auf eine Entscheidung zur endgültigen Parkplatzsituation. Es wurde uns zugesagt, dass es diese Entscheidung bis zum Sommer gebe.“ Die entsprechenden Prüfaufträge habe die Politik an die Verwaltung weitergegeben. Außerdem werde derzeit geprüft, welche vertraglichen Bestandteile benötigt würden, um den Ausbau der Zuwegung zu optimieren – mit Fußweg vor dem Seilers und Neuanlage des Parkplatzes, damit sich die Wege der Autos und Fußgänger nicht kreuzen. Dazu solle es in nächster Zeit ein weiteres Gespräch geben.

Es sei zudem „total unterschätzt worden“, dass auch der Winter in Sachen Parken nicht weniger pro­blematisch sei. So sei den Roosters in der Vergangenheit bei Spielen die Hol- und Bringzone für Presseparkplätze zur Verfügung gestellt worden, was an einem Freitag, dem Haupttrainingstag des ISSV, für Probleme gesorgt hat. „Eltern konnten ihre Kinder nicht einfach vor dem Schwimmbad rauslassen oder einsammeln, da die Busspur für Pkw-Verkehr verboten ist.“ Diese Situation sei vor ein paar Wochen eskaliert, so dass es nun eine mit allen Beteiligten abgesprochene Regelung gibt. Insgesamt, betonte Stephanie Hennecke, müsse man sich bewusst sein, dass es Jahre dauern werde – ganz gleich, wie es in Sachen Parkplatzsituation weitergehe. Ein Vorschlag kam aus der Runde der Mitglieder: Generelles Tempolimit von 50 km/h auf der Seilerseestraße, damit man wie bei Roosters-Spielen auf dem Seitenstreifen parken kann.

Das Fazit aus der Sommersaison 2019 sei, dass viele Badegäste den Schleddenhof nicht besucht hätten. Bis 2017 hätten beide Iserlohner Freibäder ähnliche Saisoneinnahmen erzielen können. „Seitdem das Thema Parkplatzmangel rund um den Seilersee diskutiert wird, haben wird deutlich weniger Einnahmen,. In 2019 konnte das Heidebad 30.000 Euro mehr an Eintrittsgeldern verbuchen als wir“, rechnete Stephanie Hennecke vor. Fast genau diese Summe habe der Verein gerade für einen Teil der Techniksanierung ausgeben, so dass dieser Betrag tatsächlich fehle.

Zwei neue Fachangestelltefür Bäderbetrieb

Positive Nachrichten gab es dann auch noch: Der ISSV hat mit Susanna Kattenstedt und Jannis Hopp zwei motivierte Fachangestellte für Bäderbetriebe gefunden, die sich nun um das Freibad, Technik und Badegäste kümmern werden. Außerdem bleibt es bei der Regelung, dass die Mitglieder beider Iserlohner Schwimmvereine auch beide Freibäder nutzen dürfen. „Es lohnt sich also, Mitglied zu werden“, sagte die Vorsitzende des Schleddenhofer Schwimmvereins.

Die Hol- und Bringzone bleibt ein Haltebereich, sie ist nur samstags und sonntags zum Parken freigegeben.

Der Schrankenparkplatz wurde optimiert, damit man bei der Einfahrt einen Parkschein bekommt und beim Zahlen an der Schwimmbadkasse im Tausch gegen den Parkschein eine Münze bekommt.

Beim dritten Parkstreifen bleibt die Drei-Stunden-Regelung. Zehn Parkplätze sind für die Roosters von 8 bis 17 Uhr reserviert. Nach 17 Uhr fallen diese Parkplätze in die Drei-Stunden- Regelung (ausgenommen sind Spieltage). Bei Spielen werden die Parkplätze angrenzend an die für die Roosters reservierten Plätze fünf Stunden vor dem Spiel für die Presse abgesperrt.